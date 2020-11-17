Sergen Yalçın'dan güldüren sokağa çıkma yasağı yorumu

Koronavirüs kapsamında hafta sonu akşam 8'den sonra sokağa çıkma yasağı kararıyla ilgili konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bizim maçlar 7'de başlayacak. Sanırım ilk yarıyı oynayıp bırakacağız. İlk yarı işi bitirmemiz gerekiyor herhalde" dedi.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili güldüren bir yorum geldi. Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" adlı programa konuk olan Sergen Yalçın, yüzlerde tebessüm bırakan bir yorumda bulundu.

Sergen Yalçın, soakağa çıkma yasağıyla ilgili, "Bizim ülkede herşey eleştiriliyor. Sokağa çıkma yasağı ile yeni alınan karar da eleştirilecek. Akşam saat 8'den sonra sokağa çıkma yasağı eleştirilecek. Alınan kararlara uyalım, eleştirmeyelim. Hükümet bu kararı halkın sağlığı için veriyor. Bizim maçlar 7'de başlayacak. Sanırım ilk yarıyı oynayıp bırakacağız. İlk yarı işi bitirmemiz gerekiyor herhalde" diye konuştu.

