Reklam

Son Dakika

Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar! "Lütfen böyle yönetme"

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında 4-3'lük galibiyeti sonrasında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

GÜNDEM 30.11.2020, 00:06
Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar!
Beşiktaş Teknik Direktör Sergen Yalçın, siyah beyazlıların Fenerbahçe karşısında 4-3'lük galibiyeti sonrasında mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu.
Açıklamasına Beşiktaş'ın çok önemli bir galibiyet elde ettiğini belirterek başlayan Yalçın, "Lige çok iyi bir başlangıç yapamadık. Hem UEFA hem ligde sorunlarla karşılaştık ve altından kalkmakta zorlandık. Kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik. Geçen hafta 'Artık önümüze umutla bakmak istiyoruz' demiştim. Bireysel performanslar bizim istediğimiz seviyede olmalıydı. 2 haftadır takımımız büyük takım reaksiyonu gösteriyorlar. 50 dakikaya 10 kişi oynadık. Hakemin enteresan kararları vardı. Çok önemli bir derbi kazandık ama bu 1 maçlık bir zafer. İstatistiği tüm sezona yaymamız gerekiyor. Kendi yaptığımız puan durumunun 4-5 puan gerisindeyiz. Bu açığı kapatmak için de arka arkaya zor maçları kazanmamız gerekiyor. Oyuncularım hepsinin ayağına sağlık. Karakterli bir oyun sergilediler, hepsinin ayağına sağlık" dedi.
Maçın hakeminin mücadeleyi kötü yönettiğini belirten başarılı teknik adam, "rica ediyorum, lütfen böyle yönetme" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Sen çalınacak faulleri çalmıyorsun. Sen faulü çal, niye çalmıyorsun? Mert Hakan'ın pozisyonu 2. sarı kart değil mi? Bizim Larin'in kırmızı kartı doğru. Onu niye atmıyorsun? Ne ayrıcalığı var? 10 kişi 50 dakika oynadım ben ama böyle yönetme maçı... Erol'a sorsanız o da hakemden şikayet eder. Verilecek bir faulu vermiyor ondan sonra oyuncular da geriliyor. Birbirlerine giriyorlar. Tamam oynat ama bu kadar da değil. 44. dakikada atağımızı niye kesiyorsun? Çıldırttı bizi kenarda. Allah yardım etti de atılmadık. Larin’i atıyorsun, Mert Hakan’ı niye atmıyorsun ? Onun ayrıcalığı nedir? Rica ediyorum, lütfen böyle yönetme!"
Mücadeleye dair değerlendirmesinde hakem eleştirisini sürdüren Yalçın, "Fenerbahçe’yi de tebrik ediyorum. Zaman zaman sertlikler oldu ama bunlar normal. Hakem arkadaşla ilgili şunu söyleyeyim, 44. dakikada Mensah’ın bir pozisyonu var, 2’ye 1 yakaladık ve maçı durdurup sarı kart verdi. Larin’e bekleyip, pozisyonu oynatıp sarı kart gösterdi. Bizim pozisyonumuzu durdurdu ve atacağımız bir gole engel oldu. Doğal olarak da kenarda çıldırıyoruz, tansiyonumuz çıkıyor. Avantaj kurallarını oynatmıyor, faulü vermiyor kontra yiyoruz. Erol Hoca’ya sorarsanız, o da hakemden şikayet edecektir haklı olarak. Larin’e kırmızı kart verdin, haklı olarak. Mert Hakan’a niye vermedin ikinci sarı kartını. Faulleri es geçebilirsin, olabilir ama kural çok açık, atacaksın bu maçı. Sen sarı ve beyaz rengin maçını yönetiyorsun, gördüğünü çal, sanana kim olduğu. Gaziantep maçında VAR’a sormadan 50 metreden benim kalecimi attılar, faul bize yapıldı. Bunlar normal şeyler mi. Biz bunları kaldıramıyoruz. MHK’ye de rica ediyorum, hakem arkadaşlara ne yapacaksanız yapın, eğitim mi vereceksiniz, brifing mi vereceksiniz, bu şekilde devam etmez” şeklinde tepki gösterdi.
Büyük maçlarda oyuncularının sahaya karakter koymaları gerektiğini söyleyen Yalçın, "Bu tarz maçlarda karakter ortaya koymaları gerektiğini, zaferlerin ancak savaşılarak kazanıldığını, rölanti futbolla, agresif olmayan futbolla bu ligde maç kazanılamayacağını söylüyorum. Temassız maç olmaz. Bunu inşallah istatistik olarak uzun süreye yayarsak, yarışmacı bir takım olarak sürdürürüz” dedi.
Son olarak şampiyonlukla ilgili de mesaj veren Yalçın, “Bizim camiamızın isminin karşılığı zaten şampiyonluktur. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor’un isminin karşılığı şampiyonluktur. Bunu konuşmak için şu anda erken. Bunu ancak mart ayında konuşmak lazım. 3 maçlık periyotlar başlayacak ilerleyen dönemde. Erken konuşmamak lazım, önümüzdeki maçları kazanmak lazım, sona kadar mücadeleyi sürdürmek lazım" diye konuştu.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 30 Kasım 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 23
2. Galatasaray 10 20
3. Fenerbahçe 10 20
4. Beşiktaş 9 16
5. Kasımpaşa 10 15
6. Gaziantep FK 10 15
7. Başakşehir 10 14
8. Karagümrük 9 13
9. Konyaspor 9 12
10. Rizespor 9 12
11. Malatyaspor 9 12
12. Hatayspor 7 12
13. Trabzonspor 10 12
14. Göztepe 8 11
15. Antalyaspor 10 10
16. Sivasspor 8 9
17. Erzurumspor 9 9
18. Kayserispor 8 7
19. Denizlispor 9 6
20. Gençlerbirliği 9 5
21. Ankaragücü 8 2
Takımlar O P
1. Altınordu 11 23
2. Ankara Keçiörengücü 11 21
3. Samsunspor 11 20
4. Adana Demirspor 10 18
5. İstanbulspor 10 18
6. Tuzlaspor 10 18
7. Altay 9 16
8. Giresunspor 10 16
9. Bursaspor 11 14
10. Balıkesirspor 11 14
11. Akhisar Bld.Spor 11 13
12. Adanaspor 9 12
13. Bandırmaspor 11 11
14. Ümraniye 11 10
15. Menemen Belediyespor 9 9
16. Ankaraspor 10 8
17. Boluspor 10 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Tottenham 10 21
2. Liverpool 10 21
3. Chelsea 10 19
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 10 17
6. Wolverhampton 10 17
7. Everton 10 16
8. M. United 9 16
9. Aston Villa 8 15
10. Man City 9 15
11. West Ham 9 14
12. Leeds United 10 14
13. Newcastle 10 14
14. Arsenal 10 13
15. Crystal Palace 10 13
16. Brighton 10 10
17. West Bromwich 10 6
18. Burnley 9 5
19. Fulham 9 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 9 23
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 10 17
5. Sevilla 9 16
6. Cádiz 11 15
7. Barcelona 9 14
8. Granada 10 14
9. Athletic Bilbao 10 13
10. Elche 9 13
11. Getafe 10 13
12. Deportivo Alaves 11 13
13. Valencia 11 12
14. Real Betis 10 12
15. Osasuna 10 11
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 11 10
18. Celta de Vigo 11 10
19. Levante 10 8
20. Huesca 11 7