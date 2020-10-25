Sergen Yalçın'dan Adem Lajjic için flaş karar!..

Adem Lajjic, Denizlispor maçı öncesinde Sergen Yalçın’dan görev istedi. Ljajic’in formundan memnun olan Sergen Yalçın bu karşılaşmada yıldız futbolcuya görev vermesi bekleniyor.

Beşiktaş formasıyla ilk geldiği sezonda iyi bir performans sergileyen Adem Lajjic, 2018-19 sezonunu 32 maç 9 gol ve 13 asist yapma başarısı gösterdi. Bu sezon Beşiktaş takımında büyük değişim yaşandı ve birçok furbolcu ile yollar ayrıldı. Beşiktaş’ta bu sezona da iyi bir başlangıç yapamayan Ljajic, Milli ara ve BAY haftası sebebiyle elde edilen periyotta kendisini gösterdi ve iyi bir performans sergiledi. Adem Lajjic, aynı zamanda antremanlarda gösterdiği istekli görüntü Beşiktaş teknik heyetini de memnun etti.

Beşiktaş'ta Denizlispor maçında 10 numara hattında Bernard Mensah’ın koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle formayı Adem Lajjic giyecek. Bu sezon Siyah-Beyazlı formayı 5 maça çıkan Adem Lajjic, 185 dakika sahada kaldı.

Denizlispor karşılaşması öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın’dan görev istedi. Oyuncusunun idman performansından memnun olan Yalçın’ın da bu durumu Ljajic’e söylediği ve kararını maç günü vereceği öğrenildi.

