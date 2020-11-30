Sergen Yalçın yine tarihe geçti!

Kadıköy'de Beşiktaş, 17 Nisan 2005 yılında kalecisi Cordoba'nın atılmasıyla birlikte 10 kişi kalmış ve kaleye siyah-beyazlılarda Pancu, geçmişti. Beşiktaş o maçta son dakikada Koray Avcı'nın golüyle 4-3 kazanırken, şu anda Beşiktaş'ın başında olan teknik direktör Sergen Yalçın ve yardımcısı Murat Şahin, 15 yıl önceki karşılaşmada kadroda olan isimler içerisinde yer alıyordu.

2005'te alınan bu galibiyetin ardından Beşiktaş, 15 yıl boyunca Kadıköy'de galibiyet yaşayamazken, Sergen Yalçın bu kez teknik direktör olarak seriyi bozmayı başardı ve Beşiktaş, tıpkı 15 yıl önce olduğu gibi yine 10 kişiyle maçı 4-3 kazandı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın bu zaferle bir kez daha tarihe geçti.

Öte yandan Beşiktaş'ın başında 2. kez Fenerbahçe derbisine çıkan ve bu maçların ikisini de kazanan Sergen Yalçın, rakibine puan kaptırmadı.

