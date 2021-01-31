Sergen Yalçın maç sonu ayrılığı açıkladı!

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, 2-1 mağlup oldukları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın 2 - 1 kaybettikleri maç sonu açıklamaları şu şekilde:



Oyuncuların üzülmesi normal. Hiçbir futbolcu maç kaybetmek istemez. Oyuncularımız iyi mücadele etti. 10 kişi kaldıktan sonra da iyi oynadık. 10 kişi kalmamıza rağmen net pozisyonlara girdik oyunun tamamında. Kaybetmeyi hak etmedik bence ama futbolda bu var. Biri kazanacak biri kaybedecek. Uzun bir maratondayız. Daha fırsatlarımız olacak.

İlk yarıdaki oyun beklentimizin dışında oldu. Rakip hücumcularının önde kaldığını ve dönmediklerini konuşmuştuk. Arkada sağlam durmamız gerektiğini konuşmuştuk ama bazen oyunda olanları engelleyemiyorsunuz. Bugün çok şanssızdık. Top kayıpları, yediğimiz ilk gol... Oyuncularıma ikinci yarının zor olacağını söylemiştim. Sağlam durmalıydık ama Dorukhan'ın atılması da bizi etkiledi. Ona rağmen 10 kişiyle tek kale oynadık. Çarşamba günü bir maçımız var, ona hazırlanacağız. Puan kaybetmek futbolda var. Hazırlıklarımızı sürdüreceğiz.

Mirin ayrıldı, Boyd da gidecek, Güven de yarın ayrılıyor büyük ihtimalle. Aramızdan ayrılacaklar olacak. Güven'in gidip bir yerde oynamasını istiyoruz. Oynaması lazım. Belli süreler verebiliyoruz ama yeterli olmuyor. Şansını bir yerde denemesi lazım. Burası ona iyi gelmedi. İnşallah gittiği yerde çok başarılı olur.

