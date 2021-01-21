Sergen Yalçın isyan etti:

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Zemin çok güzel ama kulübeler çok uzakta. Çok mantıksız olmuş. Isınmalarda da ceza sahası içini kullanmamıza izin verilmiyor." diyen Yalçın, "O zaman neden bu sahaya verdiniz maçı? Nasıl bir mantık bu? Ceza alanı içini kullanamıyoruz. Saçma sapan bir şey." dedi.

N'Sakala'yı yabancı kuralından dolayı kadroya alamadıklarını açıklayan Yalçın, "Bazen farklı oyuncuları değerlendirebiliyoruz. Umarım güzel bir maç olur ve kazanan biz oluruz." ifadesini kullandı.

