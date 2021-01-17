Sergen Yalçın, Galatasaray galibiyetini değerlendirdi

Futbolcuların kendisi için yaptığı tezahürattan dolayı duygulandığını dile getiren Sergen Yalçın: "Oyuncular bana tezahürat yaptı, beni duygulandırdı arkadaşlar. Oyunla ilgili çok teşekkür ediyorum hepsine. Ocak ayı zorluydu. Bu periyotta çok fazla maç oynuyoruz. Çok mücadele ediyor, yoruluyor, özveriyle oynuyorlar. Hepsine teşekkür etmemiz lazım. Zaman zaman oyuncuların performansları düşük çıkabiliyor. Bu periyotta bu normal" dedi.



Ligde puan farkını açtıklarını dile getiren Sergen Yalçın, "Bazen oyuncuları değiştiriyoruz. Bugün Mensah, N'Koudou'yu beklettik. Gökhan'ın dönüşü önemli. Adem aramıza katıldı. Çok iyi durumda. Bugün iyi mücadeleydi. Kazanmak istiyorduk. Birinci dereceden rakibimizle oynadık. Puan farkını artırdık. Ligin üstündeki pozisyonumuzu koruduk. Bizim için iyi bir galibiyet oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Taraftarı yanımızda hissediyoruz. Güzel bir gün oldu. Derbi galibiyeti güzeldir" ifadesini kullandı.



Son 8 maçın 7'sinde gol yemediklerinin altını çizen Sergen Yalçın, "Bugün yarın bu zevki yaşayacağız. Perşembe pazar zor 2 maç var. Onlara hazırlanacağız. Kazanmak her zaman güzeldir. Bizim pozisyonumuz çok zor. Kazanınca hayat güzel ama işler kötü gidince büyük camiada çalışmak çok zor. Mutluyuz tabii. Kazanmak, pozisyonumuzu korumak, oyuncuların isteği ve arzusu çok mutlu ediyor. Biz sezon başında çok sağlıklı bir başlangıç yapamadık. Avrupa kupası, transferlerin geç gelmesi, hazırlık devresi yaşayamamız kötü başlamamıza neden oldu. Şöyle bir rakam var, son 8 maçın 7'sinde gol yemedik. Biz birbirimize bağlanıyoruz. Daha iyi oynuyoruz. Pozisyon vermedik. Galatasaray 10 kişi kalınca son bölümde tek taraflı bir oyun oldu. Gollerle birlikte çok güzel oldu" diye konuştu.

