Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, ikinci yarıda iyi oynayarak sonuca gittiklerini söyledi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Fatih Karagümrük maçında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hakem tarafından tribüne gönderildiğinin hatırlatılarak, hakemlerle teknik adamlar arasındaki diyaloğun nasıl olması gerektiği sorusuna Yalçın, şu cevabı verdi:



Teknik adamların da maçlar sırasında farklı tepkiler verebildiğini anlatan Yalçın, "Bu her zaman olmuyor. Sıkıntılı, tansiyonu yüksek maçlarda yaşıyoruz. Ben de atılabilirim, bu yaptığımız işin doğasında var. Israrla televizyonda algı yapmaya çalışıyorsunuz. Atılmayacağım, itirazımın boyutu her zaman saygılı bir şekilde olacak" dedi.

Benimle ilgili televizyonda 'Sergen hoca niye atılmadı' diye algı yapıyorlar. Atılmama ne kadar meraklıymışsınız. Ben daha önce atıldım. Siz benim atılacağıma nereden karar veriyorsunuz? Kenardan dördüncü hakemle seviyeli şekilde tartışıyoruz ve itiraz ediyoruz. Küfür etmiyorum, hakaret etmiyorum, neden atılayım? Niye zorla attırmaya çalışıyorsunuz. Kenarda ne olduğunu bilmiyorsunuz televizyondan konuşuyorsunuz. Ben atılınca rahatlayacak mısınız, başınız göğe erecek mi?

