Şeref Malkoç TBMM'de yapılan oylamayla yeniden Başdenetçi seçildi
Şeref Malkoç, TBMM Genel Kurulu'nda Kamu Başdenetçiliği seçimi için yapılan gizli oylamada 249 oyla ikinci kez Kamu Başdenetçisi seçildi.
GÜNDEM 11.11.2020, 21:56
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar Başkanlığı’nda toplanarak Kamu Başdenetçiliği seçimi yapıldı. Akar, Kamu Başdenetçiliği adaylarının isimlerini okumasının ardından gidilen seçimde, gizli oylama ile Şeref Malkoç, Murat Dede, Orhan Göçer yarıştı.
Adaylar ilk üç turda gerekli oyu alamadıkları için 4'üncü tur seçimlerinde Şeref Malkoç 249 oyla ikinci kez Başdenetçi seçildi. Seçimin ardından Başdenetçi seçilen Malkoç yemin ederek göreve başladı.
Adaylar ilk üç turda gerekli oyu alamadıkları için 4'üncü tur seçimlerinde Şeref Malkoç 249 oyla ikinci kez Başdenetçi seçildi. Seçimin ardından Başdenetçi seçilen Malkoç yemin ederek göreve başladı.
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