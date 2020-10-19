Serdar Aziz'den hakeme sert sözler!

Fenerbahçe, Süper Lig'in beşinci haftasında karşılaştığı Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek liderliğe yükselirken karşılaşmaya damgasını vuran isimlerden biri de Serdar Aziz olmuştu.

Takımını 2-1 öne geçiren golü attığı karşılaşmada bir de penaltıya sebebiyet veren 29 yaşındaki stoper maç sonrası hakem Atilla Karaoğlan'a yüklendi. beIN SPORTS mikrofonlarına konuşan milli futbolcu şunları kaydetti:



"Bugün kazanmış olsak da hakemin maçın önüne geçtiğini düşünüyorum. Çünkü maçın berabere gitmesi için elinden geleni yaptı. Rakip kendini yere atıyor, kalçama değiyor ve hakem penaltı veriyor. VAR'a bile gitmiyor hakem. Ben maçlardan sonra hakemi suçlamam. Hata yaptıysam kabul ederim ama şu pozisyonda VAR'a bile gidilmedi."

