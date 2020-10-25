Serdar Aziz şoku! Neden Trabzonspor maçı kadrosunda yok
Son dakika gelen bilgilere göre; Fenerbahçe'de Serdar Aziz geçirdiği bağırsak enfeksiyonu nedeniyle kadrodan çıkarıldı...
GÜNDEM 25.10.2020, 20:02
Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku yaşanıyor. Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Ancak Fenerbahçe'de Serdar Aziz geçirdiği bağırsak enfeksiyonu nedeniyle kadrodan çıkarıldı...
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın kadrosuna, bağırsak enfeksiyonu geçiren Serdar Aziz alınmadığı öğrenildi.
Geçen hafta Fenerbahçe'de Göztepe maçına Lemos'un yokluğunda 11'de başlayan Serdar Aziz, Trabzonspor maçı öncesi bağırsak enfeksiyonu geçirdi ve maç kadrosuna alınmadı... Geçen hafta oynanan Fenerbahçe-Göztepe maçında deneyimli savunma oyuncusu bir gol kaydetmişti.
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın kadrosuna, bağırsak enfeksiyonu geçiren Serdar Aziz alınmadığı öğrenildi.
Geçen hafta Fenerbahçe'de Göztepe maçına Lemos'un yokluğunda 11'de başlayan Serdar Aziz, Trabzonspor maçı öncesi bağırsak enfeksiyonu geçirdi ve maç kadrosuna alınmadı... Geçen hafta oynanan Fenerbahçe-Göztepe maçında deneyimli savunma oyuncusu bir gol kaydetmişti.
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