Prof. Dr. Serap Yazıcı, Gelecek Partisi'ne katıldı. Serap Yazıcı'nın rozetini elecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu taktı. Serap Yazıcı'nın hayatı Serap Yazıcı kimdir? Biyografi içeriğinden okuyabilirsiniz. SERAP YAZICI KİMDİR?1984’de, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden “pek iyi” dereceyle mezun oldu. 1986’da, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında “CHP’nin Niteliği ve Laiklik Politikası” başlıklı teziyle, “iyi” dereceyle yüksek lisansını tamamladı.

1991-1992 tarihleri arasında, İngiliz Hükümetinden kazandığı bursla, Bristol Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde “Otoriter Sistemlerden Demokrasiye Geçiş” konulu bir programa katıldı ve Prof. Dr. Geoffrey Pridham denetiminde doktora tezi üzerine çalışmalarda bulundu.

1995’te, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında “Türkiye’de Askeri Müdahalelerin Anayasal Etkileri” başlıklı teziyle, “pek iyi” ile doktora derecesine hak kazandı.

2000’de, “Başkanlık ve Yarı-başkanlık Sistemleri: Türkiye İçin Bir Değerlendirme” başlıklı teziyle doçentlik unvanına hak kazandı. 2002’de, Amerikan hükümetinin davetlisi olarak, “Küresel Düzeyde Demokrasinin

Güçlendirilmesi” konulu International Visitors programına katıldı.2009’da, “Demokratikleşme Sürecinde Türkiye” ve “Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye: Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine” başlıklı çalışmalarıyla profesörlüğe atandı.1 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresi'nden Gelecek Partisi'ne katıldı.

