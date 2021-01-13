Şerafettin Kılıç: Kimse bu rakamlara inanmıyor

Şerafettin Kılıç, “Yüzde 14,6 olarak açıklanan enflasyon rakamı ne mutfaktaki yangını, ne geçim mücadelesini, ne de halkın çektiği sıkıntıları yansıtmıyor” dedi.

TÜİK’in yıllık yüzde 14,60 olarak açıkladığı enflasyon rakamına Saadet Partisi’nden itiraz geldi. Enflasyon rakamlarının gerçekleri yansıtmadığına yönelik bir basın açıklaması düzenleyen Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, son bir yılda temel tüketim maddelerinin fiyatlarına gelen zamları masada sergiledi. Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasında Şerafettin Kılıç, ekonomik rakamların ancak gerçeği yansıttığında bir anlam ifade ettiğinin altını çizdi.



Rakamlar üzerinden ekonomide yapılan manipülasyonları işaret eden Şerafettin Kılıç, “Hayattan, insandan kopuk bir rakam yığını sosyal ruhtan yoksundur. Yüzde 14,6 olarak açıklanan enflasyon rakamı ne mutfaktaki yangını, ne geçim mücadelesini, ne de halkın çektiği sıkıntıları yansıtmıyor. Geçim derdinde olan kimse de zaten bu rakamlara inanmıyor. Matematik oyunlarıyla ancak kendinizi kandırırsınız, halkı kandıramazsınız. Şimdi bir resmi rakamlara, bir de bizim piyasadan derlediğimiz rakamlara bakıyoruz. Arada uçurum kadar fark var. Halk arasında, ‘Ya sayı saymayı bilmiyorsun ya da hiç dayak yememişsin’ diye bir tabir vardır. Nedense iki tabloyu karşılaştırdığımızda aklımıza bu söz geldi” şeklinde konuştu.



Şerafettin Kılıç, “Şeker yüzde 63, çiçek yağı yüzde 136, zeytin yüzde 84, peynir yüzde 42, un yüzde 71, çay yüzde 30, pirinç yüzde 62, makarna yüzde 38, deterjan yüzde 43, et yüzde 90, tavuk eti yüzde 50, tereyağı yüzde 42, salça yüzde 27, süt yüzde 88, yoğurt yüzde 59, bulgur yüzde 78, mercimek yüzde 100, patates yüzde 100, domates yüzde 50, yumurta yüzde 133, kuru fasulye yüzde 56, kömür yüzde 24, elektrik yüzde 12, doğalgaz yüzde 8, zeytinyağı yüzde 110, ekmek yüzde 20 oranında zamlanmıştır. Gayet açık görüldüğü gibi, temel maddelerdeki ortalama artış yüzde 60’ın aşağısına düşmemektedir” diyerek hükümetin görevinin ekonomik verileri değiştirmek değil, vatandaşın satın alma gücünü artırmak olduğunu hatırlattı.

EMİNE ÖZÜDOĞRU / İZMİR

