Reklam

Son Dakika

Şerafettin Kılıç: Kimse bu rakamlara inanmıyor

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, TÜİK’in yıllık yüzde 14,60 olarak açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin bir basın açıklaması düzenledi.

GÜNDEM 13.01.2021, 04:34
Şerafettin Kılıç: Kimse bu rakamlara inanmıyor
Şerafettin Kılıç, “Yüzde 14,6 olarak açıklanan enflasyon rakamı ne mutfaktaki yangını, ne geçim mücadelesini, ne de halkın çektiği sıkıntıları yansıtmıyor” dedi.
TÜİK’in yıllık yüzde 14,60 olarak açıkladığı enflasyon rakamına Saadet Partisi’nden itiraz geldi. Enflasyon rakamlarının gerçekleri yansıtmadığına yönelik bir basın açıklaması düzenleyen Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, son bir yılda temel tüketim maddelerinin fiyatlarına gelen zamları masada sergiledi. Saadet Partisi İzmir İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasında Şerafettin Kılıç, ekonomik rakamların ancak gerçeği yansıttığında bir anlam ifade ettiğinin altını çizdi.

Rakamlar üzerinden ekonomide yapılan manipülasyonları işaret eden Şerafettin Kılıç, “Hayattan, insandan kopuk bir rakam yığını sosyal ruhtan yoksundur. Yüzde 14,6 olarak açıklanan enflasyon rakamı ne mutfaktaki yangını, ne geçim mücadelesini, ne de halkın çektiği sıkıntıları yansıtmıyor. Geçim derdinde olan kimse de zaten bu rakamlara inanmıyor. Matematik oyunlarıyla ancak kendinizi kandırırsınız, halkı kandıramazsınız. Şimdi bir resmi rakamlara, bir de bizim piyasadan derlediğimiz rakamlara bakıyoruz. Arada uçurum kadar fark var. Halk arasında, ‘Ya sayı saymayı bilmiyorsun ya da hiç dayak yememişsin’ diye bir tabir vardır. Nedense iki tabloyu karşılaştırdığımızda aklımıza bu söz geldi” şeklinde konuştu.

Şerafettin Kılıç, “Şeker yüzde 63, çiçek yağı yüzde 136, zeytin yüzde 84, peynir yüzde 42, un yüzde 71, çay yüzde 30, pirinç yüzde 62, makarna yüzde 38, deterjan yüzde 43, et yüzde 90, tavuk eti yüzde 50, tereyağı yüzde 42, salça yüzde 27, süt yüzde 88, yoğurt yüzde 59, bulgur yüzde 78, mercimek yüzde 100, patates yüzde 100, domates yüzde 50, yumurta yüzde 133, kuru fasulye yüzde 56, kömür yüzde 24, elektrik yüzde 12, doğalgaz yüzde 8, zeytinyağı yüzde 110, ekmek yüzde 20 oranında zamlanmıştır. Gayet açık görüldüğü gibi, temel maddelerdeki ortalama artış yüzde 60’ın aşağısına düşmemektedir” diyerek hükümetin görevinin ekonomik verileri değiştirmek değil, vatandaşın satın alma gücünü artırmak olduğunu hatırlattı.
EMİNE ÖZÜDOĞRU / İZMİR
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 13 Ocak 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Leicester City 17 32
4. Everton 17 32
5. Tottenham 16 29
6. Man City 15 29
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 17 22
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12