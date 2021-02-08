Şentop'tan Berberoğlu açıklaması: Değerlendirme yapmama gerek yok

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Antep'e 8 Şubat 1921'de "Gazi" unvanı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde (Birinci Meclis Binası) düzenlenen anma programına katıldı. Şentop, AYM'nin Enis Berberoğlu kararı hakkında "Süreç ilerliyor. Anayasa mahkemesi bir karar verdi. Bu karar başsavcılığa intikal etti. Savcılık da bunu ilgili merciine iletiyor." ifadesini kullandı.



Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Şentop, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi kararına uyularak, Enis Berberoğlu hakkındaki infaz işlemlerinin durdurulmasını talep etti. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, "Herhangi bir değerlendirme yapmak istemem. Süreç ilerliyor. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Bu karar başsavcılığa intikal etti. Savcılık da bunu ilgili mercilere iletiyor. Normal seyri içinde süreç ilerliyor. Bir değerlendirme yapmama gerek yok." dedi

