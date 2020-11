Şenol Güneş'ten Vida açıklaması: Tedirgin oldu mu?

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında Rusya ile kazanmak zorunda oldukları bir maç yapacaklarını ve buna hazır olduklarını söyledi. Güneş, testi pozitif çıkan Vida ile ilgili de konuştu.

Güneş, Rusya ile yarın Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşma öncesinde, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirilen basın toplantısında, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile birlikte açıklamalarda bulundu.



Rusya karşılaşmasının önemine değinen tecrübeli teknik adam, "Çok önemli maç. Bu yıl bir galibiyet almamız gerekiyor. Rusya'ya karşı da bir galibiyet almamız gerekiyor." dedi.

Yarınki maçın puan ve sıralama açısından önem taşıdığının altını çizen deneyimli teknik adam, "Elemelerden sonraki duruma göre belki bir şans doğabilir. Rusya maçın, FIFA sıralamasındaki yerimiz, kura çekimi için ve her bakımdan kazanmak zorunda olduğumuz bir maç olarak görüyoruz. Kazanma duygumuzun en üst düzeyde olacağı bir maç olacaktır. Rusya iyi bir takım, takım oyunu oynayan, dinamik bir takım. Grup maçlarına kötü başladık, Macaristan yenilgisi tüm dengeleri aleyhimize bozdu. Yarış devam ediyor, yarış varken de yarınki maçı kazanarak devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, futbolcu ve teknik adam olarak yarın 100. kez milli takım adına görev alacağının hatırlatılması üzerine ise, "Yarın 100. kez ay-yıldızı temsil edeceğim. Futbola başlarken herkesin olduğu gibi benim de hayallerim vardı. Oynamazken de futbolcu olma hayalim vardı. Yüreğinin götürdüğü yere git derler biz de öyle gittik. Çağırdılar geldik, çağırmadılar görev almadık. Oyuncu olarak da teknik adam olarak da görev verdiler, biz de en iyisini yapmaya çalıştık. Sayıya bakmadık, yaptığım işin en iyisini yapmaya çalıştım. İşimi aşkla yaptım. Oyuncu ve teknik direktör olarak sayısı daha fazla olabilirdi Allah'ın takdiri bunlar. Yetenek ve karakter birleştiği zaman, sevgi ve saygı ile insan çok iyi yerlere gelebilir. Hiçbir olay sizi engelleyemiyor. Siz isteseniz de istemeseniz de Allah yürü ya kulum diyor, yürüyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.



Güneş, "Hırvat futbolcu Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıkması sizi ve oyuncular tedirgin etti mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Önce sağlıklı oyuncularla kadro yapıyoruz. Önce sporcularımızın sağlığı sonra müsabakanın kazanıp kazanılmaması önemli. Vida olayından sonra maalesef konuyla ilgili yerlere başvuru yaptık. Sabah alınan testin sonucu devre arasında değil maçta önce çıkabilirdi. İlk yarıda değil de oyun başında sonuç ulaştırılsa bunlar konuşulmazdı. Ben de tesadüftür, Rusya maçından sonra ilk defa bana bu kadar yakın olan (pozitif vaka) bir kişi oldu. Rusya antrenörü biraz da sevinçle, sarılır gibi olmuştu, ikinci defa Vida olayı oldu. Ben genelde uzak dururum. İstiklal Marşı'ndan sonra maske yüzümdeydi, hocalara baktım 'Yedek kulübesindeki herkes çıkarıyor' dediler, ben çıkarırken tesadüf Vida yanıma geldi. Aksilik oldu. Biraz omzuma el dokunması oldu, sarılmayı seviyor, herkese sarıldı. Maalesef öyle bir durum oldu. İlk gün yapılan testin bir anlamı yok ama her halükarda yaptık bir test, bugün bir test daha yaptık yarınki maç için. Beşinci gün yine yapacağız. Test yaparak bu iş çözülmeyecek, dikkatli olmak gerek. Bu kadar uzun sürede ilk defa iki kişiye bu kadar yakın oldum. Maske hijyen onun için önemli. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor."



Sakat oyuncularla ilgili de bilgi veren deneyimli teknik adam, "Abdülkadır'in sakatlığı vardı, Orkun ve Mert Çetin'in sakatlığı var, Çağlar da sakat olarak gelmişti. Her geçen gün iyiye gidiyor, son maça kadar durumuna bakacağız. Burak cezalı. Onun dışındaki tüm oyuncular antrenmana katılıyorlar. Olağanüstü bir durum çıkarsa bilemiyoruz. Takımlara bakıyoruz önce pozitif, sonra negatif. Önce negatif, sonra pozitif diyorlar. Takımlarımızdaki durumlara da bakıyoruz üzülüyoruz. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Herkes dikkatli olmak zorunda. Bize verilen görevleri izin verildiği ölçüde yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Şenol Güneş, bir Rus gazetecinin, "Rusya'da Artem Dzyuba kadroya alınmadı. Dzyuba'nın durumuyla ilgili görüşünüz nedir? Aleksandr Sobolev onun boşluğunu doldurabilir mi?" sorusunu ise, "Sobolev uzun boylu Dzyuba'nın yerine doldurabilecek daha da hareketli bir oyuncu. Dzyuba olayı Rusya'nın iç olayı. Rusya'nın, Moldova maçını izledim ama o maçla bu maçın ambiyansı aynı olmaz. 0-0 kalsa bile Rusya baya üstündü." şeklinde yanıtladı.

Güneş son olarak, milli takımların 10 günde 3 maç yapmasının ise kulüpleri ve oyuncuları çok zorladığını aktardı.



Milli futbolcu Okay Yokuşlu da son maçlardaki galibiyet özlemine Rusya karşılaşmasıyla son vermek istediklerini söyledi.

Grupta son iki maçlarını oynayacaklarını hatırlatan Okay, "Hedefimiz doğrultusunda son iki final maçımız var. Dört maçtır galibiyet alamıyoruz ve artık bunu sonlandırmak istiyoruz. Var olan potansiyelimizi sahaya yansıtmak istiyoruz. Umarım yarın hem keyif veren hem de skor alan bir milli takım görebiliriz." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, "Türkiye, son dört maçında berabere kaldı. İlk yarılarda geriye düştüğü maçların ikinci yarılarında hareketleniyor. Bunu neye bağlıyorsun?" sorusuna, "Bu tabii ki isteyerek yaptığımız bir şey değil. Önemli olan sonuna kadar maçı bırakmamış olmamız. Son maçlarda böyle olmuş olabilir ama grup aşamalarında bunu tüm maça yaydığımız maçlar oldu. Bu takım bunu yapabildiğini gösterdi. Bazen işler istediğiniz gibi gitmeyebilir, önemli olan bu reaksiyonu maç başından itibaren yapmaya başlamak. Bunun için de en yakın maç yarın. İnşallah buna yarın başlarız." yanıtını verdi.

Okay, Rus bir gazetecinin, "Smalov ile geçtiğimiz sezon Celta Vigo'da takım arkadaşıydınız ve bir videoda sana Rusça öğretme çabası görülüyordu. Rusça öğrendiğin kelimeler var mı?" sorusunu ise, "Smalov ile geçen sene birlikte oynama fırsatı bulduk. Açıkçası takımda iyi iletişimim olduğu kişilerden bir tanesiydi. O bahsettiğiniz videoda bize Rusça öğretmeye çalışıyordu ama onun öğrettikleri günlük hayatta kullanılabilecek tarzda değildi. İletişimiz hala iyi, ara sıra mesajlaşırız. Oradaki Rusya maçı öncesinde de mesajlaşmıştık." şeklinde yanıtladı.