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Şenol Güneş'ten Kaan Ayhan'a gönderme! 'Sosyal medyayı kaldıracağız...
A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, Rusya maçı öncesi gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından TRT Spor'a konuştu.
GÜNDEM 10.10.2020, 21:40
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A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, Rusya maçı öncesi gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından TRT Spor'a konuştu. Kaan Ayhan'ın sakatlığı hakkında gelen soruya Şenol Güneş, açıklamayı beklettiklerini ancak oyuncunun paylaşım yaptığını, ilerleyen dönemde sosyal medya kullanımını kaldıracaklarını söyledi
Şenol Güneş, "Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle kamptan ayrıldığını açıkladı. Son durumu?" sorusuna ise "Kaan Ayhan kendi açıkladı kamptan ayrıldığını. Biz karışmayalım. Oyuncular bazen yapıyor. Sosyal medyayı kaldıracağız, değiştireceğiz. Açıklanabilir ama bekletiyorduk." yanıtını verdi.
Şenol Güneş, "Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle kamptan ayrıldığını açıkladı. Son durumu?" sorusuna ise "Kaan Ayhan kendi açıkladı kamptan ayrıldığını. Biz karışmayalım. Oyuncular bazen yapıyor. Sosyal medyayı kaldıracağız, değiştireceğiz. Açıklanabilir ama bekletiyorduk." yanıtını verdi.
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