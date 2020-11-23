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Şenol Güneş'ten çok sert Yiğit Bulut sözleri

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yıllık 3.2 milyon Euro maaş almasına tepki gösterilmesine de yanıt verdi.

GÜNDEM 23.11.2020, 18:55
Şenol Güneş'ten çok sert Yiğit Bulut sözleri
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yıllık 3.2 milyon Euro maaş almasına tepki gösterilmesine de yanıt verdi. Güneş'in sözleri Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut’a cevap olduğu öne sürüldü.
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde küme düşmesinin ardından yapılan eleştirilere çok sert yanıt veren Şenol Güneş, " Almanya 6 tane yedi diye dünya futbolundan yok mu oldu? Bu Milli Takım, sonuç alırsa iyi almazsa kötü mü diyeceğiz? Bunu yapmayalım" dedi.
Yıllık 3.2 milyon Euro maaş almasına tepki gösterilmesine de yanıt veren Güneş, "Benim maaşım belli, gidin merak ediyorsanız sorun. Bir haber yapmışlar, her yere dağıtmışlar gidiyor. Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor. Ben para çalmadım ki! Ben çalışıyorum, çalıştığımın da karşılığını alıyorum. Beni kimse paspas yapamaz” ifadelerini kullandı.
Güneş’in “Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor” sözlerinin hedefinde ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut’un olduğu iddia edildi.
Bulut, A Milli Takım’ın Uluslar Ligi'nde küme düşmesinin ardından Twitter hesabından açıklamada “Milyonluk transferler Yaşanan şımarık hayatlar Vergisi kaçırılan transfer paraları Vatandaşın cebinden çıkan milyarlık borçlar ve silinen faizler Futbol hariç her şeyle ilgilenen milyonlar ödenen şımarık federasyon ve üyeleri” açıklamasında bulunmuştu.
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