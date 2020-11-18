Şenol Güneş'ten Burak Yılmaz açıklaması
A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Burak Yılmaz hakkında açıklamada bulundu.
GÜNDEM 18.11.2020, 22:34
A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın hasta olduğunu ve bu sebeple Macaristan maçının kadrosunda yer almadığını açıkladı.
Şenol Güneş, "Buraya gelmeden bir gün önce Burak hastalandı, hastaneye gitti. İki gündür halsiz durumda. Hiç oynama şansı olmadığı için bugün kadroda yok" şeklinde konuştu.
Şenol Güneş, "Buraya gelmeden bir gün önce Burak hastalandı, hastaneye gitti. İki gündür halsiz durumda. Hiç oynama şansı olmadığı için bugün kadroda yok" şeklinde konuştu.
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