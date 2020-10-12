Şenol Güneş'ten beraberlik skoru için sitem!

Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta deplasmanda karşılaştığı Rusya ile 1-1 berabere kalmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam bu tür maçların kazanılmasını ifade ederek "Rakibin oyun formatı olarak baktığınızda takım oyunu oynayan, agresif bir takım. Kendisi daha çok uzun toplarla hücuma gitmeye çalışan bir takım. İlk yarı savunma ve hücumda iyi değildik. Yavaş oynadık. Mert'in uzun topunu kalemize getirip gol attılar. Topu da iyi kullanıp hücum edemedik. 2. yarı oyunun hakimiydik. 2. yarıda daha az pozisyon verdik. Yazık oldu. Hep Sırbistan maçındaki hem bu maçtaki beraberlik. Büyük bir şansı elimizden kaçırdık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuncu değişikliği de yapmayı düşünmüyordum. 5 dakika uzatma süresi bekliyordum. 2 dakika geldi. Üzgünüz, 2 puan kaybettik. Bütün oyun anlıyışı 2. yarıda geriden gelmemize rağmen bizim için önemliydi. Rakibi sahasına hapsettik. Bunları devam ettireceğiz" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın son dönemde aldığı sonuçların iyi olmadığını vurgulayan Güneş, "Sırbıstan ve Rusya maçını kazanmaya yakındık. Oyun olarak iyiydik. Kazanmayı hak ettiğinizde o maçı kazanmalısınız. Bu tip maçları kazanmalısın. Kaybetmeye yakınsan o maçı en azından berabere bitirmek zorundasın. Sırbistan maçını kazanmak için oynayacağız" diye konuştu.

Şenol Güneş ayrıca "Antrenman yapamadan maça çıkacağız. Olağanüstü bir durumdan geçiyoruz. Bütün bunlara uyum sağlamaya çalışacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Milliler, 1992'den bu yana yenemediği Rusya karşısında galibiyete yaklaşsa da başarılı olamadı.

