Şenocak Hoca'dan makam sahiplerine uyarı!

İlahiyatçı yazar İhsan Şenocak Hoca, makamlara gelen Müslümanların ahlaki özellikleri hakkında önemli bir nasihatte bulundu.

Her Müslümanın maddi gücü elinde tutmak için makam uğruna taviz veremeyeceğini belirten Şenocak, makam sahibi Müslüman yöneticilere önemli uyarıda bulundu.

Twitter'dan makama gelen kişilerin değişmesinin musibet olduğunu aktaran Şenocak, şu ifadelere yer verdi:

"Her Müslüman İslama yol açmaya, onu eşya ve hadiseye hakim kılmaya memurdur. Koltuğunu korumak için bu kutlu vazifeden vazgeçenler ne ehli dünyaya yaranabilecek ne de mahşere ak bir yüzle gelebilecek. Makamları değiştirmeye memur olanların makamlarda değişmesi ne büyük musibettir."

— İhsan Şenocak (@ihsansenocak) January 7, 2021



