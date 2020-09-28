Şenes Erzik, Şenol Güneş ile bir araya geldi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı, FIFA ve UEFA Onursal Üyesi Şenes Erzik, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyaret etti.
GÜNDEM 28.09.2020, 20:08
TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Şenes Erzik, federasyonun 4. Levent'teki binasında Güneş ve teknik ekibiyle öğle yemeğinde bir araya geldi.
Erzik, kısa süre önce tanıtımı yapılan, "Olmaz Olmaz Demeyin Olmaz Olmaz!" adlı kitabıyla ilgili bilgiler verirken, Güneş ve beraberindekilerle futbolun dünü, bugünü ve geleceği konusunda sohbet etti.
Şenes Erzik, ziyaretin ardından imzaladığı kitabını ve UEFA'ya ait bir anı objesini Güneş'e armağan etti.
Erzik, kısa süre önce tanıtımı yapılan, "Olmaz Olmaz Demeyin Olmaz Olmaz!" adlı kitabıyla ilgili bilgiler verirken, Güneş ve beraberindekilerle futbolun dünü, bugünü ve geleceği konusunda sohbet etti.
Şenes Erzik, ziyaretin ardından imzaladığı kitabını ve UEFA'ya ait bir anı objesini Güneş'e armağan etti.
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