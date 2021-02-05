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Şener'den AK Parti'ye tepki: Bir kanuna uymayı bile beceremiyorsunuz
CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, koronavirüs salgınında evde kalmak zorunda olan vatandaşlara hükümetin gerekli maddi yardımı yapmamasına tepki gösterdi.
GÜNDEM 05.02.2021, 12:09
CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meclis'te koronavirüs salgını kapsamında devletin bakmakla yüklü olduğu yaş grubuna gerekli maddi yardımı yapma zorunluluğunun olduğunu dile getirerek AK Parti'ye sert sözlerle karşılık verdiği konuşmasını tekrar gündeme getirdi.
AK Partili milletvekillerine 1930 yılında yürürlüğe giren Hıfzıssıhha Kanununa dair maddeleri okuyan Şener, salgın dönemlerinde evlerinde kalmak zorunda kalan kişilerin maddi giderlerinin hükümetçe karşılanması gerektiğini kaydetti.
Halen yürürlükte olan Hıfzıssıhha Kanunu üzerinden AK Parti'ye sert sözler sarf eden Akşener, "Bir kanuna uymayı bile beceremiyorsunuz" diye tepki gösterdi.
AK Partili milletvekillerine 1930 yılında yürürlüğe giren Hıfzıssıhha Kanununa dair maddeleri okuyan Şener, salgın dönemlerinde evlerinde kalmak zorunda kalan kişilerin maddi giderlerinin hükümetçe karşılanması gerektiğini kaydetti.
Halen yürürlükte olan Hıfzıssıhha Kanunu üzerinden AK Parti'ye sert sözler sarf eden Akşener, "Bir kanuna uymayı bile beceremiyorsunuz" diye tepki gösterdi.
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