Senegal'da 'gizemli hastalık' karantinası! Kıyı kentlerine yayıldı

Yerel basında çıkan haberlere göre, denizdeki kimyasal atıklardan etkilendiği düşünülen ve ilk olarak balıkçılarda görülen "gizemli hastalık", daha sonra birçok kıyı kentinde de tespit edildi.

Mbour, Saint-Louis, Mbao, Touba Dialaw, Rufisque et Yene olmak üzere toplam 5 kentte benzer semptomlar gösterenlerin tamamının deniz suyuyla temas ettiği ve büyük kısmının balıkçılık yaptığı anlaşılırken semptom gösteren 700 kişinin karantinaya alındığı bildirildi.

Bulaşıcı olmadığı düşünülen hastalık, göz ve ağız da dahil tüm vücutta yangılı kaşıntı ve sivilce benzeri kabartı semptomları gösterirken, iştahsızlık ve ateşe de neden oluyor.

"Gizemli hastalığa" yakalanan kişiler, deniz yüzeyinde renkli bir yağ tabakası gördüklerini söylerken durumla ilgili hükümet kriz masası oluşturdu.

Olayın kaynağını tespit etmek için araştırmalar halen devam ediyor.

