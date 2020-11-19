Senegal'da 'gizemli hastalık' karantinası! Kıyı kentlerine yayıldı
Senegal'de denizdeki kimyasal maddeden etkilendiğinden şüphelenilen 700 kişi karantinaya alınırken hastalık ülkenin kıyı kentlerine kadar yayıldığı düşünülüyor.
GÜNDEM 19.11.2020, 21:53
Yerel basında çıkan haberlere göre, denizdeki kimyasal atıklardan etkilendiği düşünülen ve ilk olarak balıkçılarda görülen "gizemli hastalık", daha sonra birçok kıyı kentinde de tespit edildi.
Mbour, Saint-Louis, Mbao, Touba Dialaw, Rufisque et Yene olmak üzere toplam 5 kentte benzer semptomlar gösterenlerin tamamının deniz suyuyla temas ettiği ve büyük kısmının balıkçılık yaptığı anlaşılırken semptom gösteren 700 kişinin karantinaya alındığı bildirildi.
Bulaşıcı olmadığı düşünülen hastalık, göz ve ağız da dahil tüm vücutta yangılı kaşıntı ve sivilce benzeri kabartı semptomları gösterirken, iştahsızlık ve ateşe de neden oluyor.
"Gizemli hastalığa" yakalanan kişiler, deniz yüzeyinde renkli bir yağ tabakası gördüklerini söylerken durumla ilgili hükümet kriz masası oluşturdu.
Olayın kaynağını tespit etmek için araştırmalar halen devam ediyor.
Mbour, Saint-Louis, Mbao, Touba Dialaw, Rufisque et Yene olmak üzere toplam 5 kentte benzer semptomlar gösterenlerin tamamının deniz suyuyla temas ettiği ve büyük kısmının balıkçılık yaptığı anlaşılırken semptom gösteren 700 kişinin karantinaya alındığı bildirildi.
Bulaşıcı olmadığı düşünülen hastalık, göz ve ağız da dahil tüm vücutta yangılı kaşıntı ve sivilce benzeri kabartı semptomları gösterirken, iştahsızlık ve ateşe de neden oluyor.
"Gizemli hastalığa" yakalanan kişiler, deniz yüzeyinde renkli bir yağ tabakası gördüklerini söylerken durumla ilgili hükümet kriz masası oluşturdu.
Olayın kaynağını tespit etmek için araştırmalar halen devam ediyor.
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