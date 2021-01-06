Sema Silkin Ün'den sert sözler: 'Pelikan için hesap günü gelecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne partili bir ismi rektör olarak atamasına tepkiler sürerken, Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneği'nin rektör Melih Bulu'ya öğrencileri 'elitist' olmakla suçlayarak verdiği destek de eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Sema Silkin Ün, Hilal Kaplan'ın başını çektiği ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlık koltuğundan edilmesinde önemli bir rol oynayan "Pelikancı" olarak adlandırılan Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneği'ne yüklendi ve, "Pelikan için hesap günü gelecek" ifadelerini kullandı.

Hilal Kaplan, Bulu'nun rektör atanmasını eleştirenlere yönelik, "Bir Boğaziçi mezunu olarak, kerameti kendinden menkul bir kibirle size karşı çıkacaklar olacağını biliyorum ve aldırmadan yolunuza devam etmenizi bekliyorum. Boğaziçi sadece elitistlerin değil, milletindir. Allah muvaffak etsin" ifadelerini kullanmıştı.

Ün ise, Pelikan grubuna tepki gösterdi ve, "Pelikan yapısı bugünlerde belki gücünü belli ölçüde kaybetmiş olabilir, bu yakarışları, çağrıları aslında güçlerini nasıl kaybettikleri ile de çok alakalı. Yıllardır söylüyorum, katıldığım programlarda da söyledim, FETÖ benzeri, FETÖ ahlaksızlığıyla donanmış bir yapıdır bu. Dolayısıyla aynı şekilde hesap vereceği gün gelecektir, ama bağımsız mahkemelerde…" dedi.

Halk Radyo'nun yayınına katılan Ün şu ifadeleri kullandı:



"Bugün bunun peşine düşmüyorsak eğer, Pelikan’dan bunun hesabını bugün sormuyorsak bunun sebebi var. Onlar da aslında arzu ediyorlar ki bugün henüz mahkemelere kendileri bir şekilde nüfuz edebiliyorken bu işler çözülsün ve yarın kimse hakkımızda dosya açmasın istiyorlar ama onların ekmeğine yağ sürmeyeceğiz.

Bir şekilde bunun mücadelesini vereceğiz ve nasıl “ben o yapının içinde asla olmadım” diyen kişiler ki bunlar aynı kişiler, yarın yine Pelikan yapısında da olmadıklarını ifade edecekler ve çok da söylüyorlar bunu, birçoğu aslında bizim o yapıyla bir alakamız yok diye satır aralarında, köşe yazılarında yazıyorlar çünkü bir hesap günü geleceğini biliyorlar kendileri için."

