Selvi: Albayrak’ın istifa sürecinde her kafadan bir ses çıkması önlendi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmesinin ardından yaşanan süreci “her kafadan bir sesin çıkması önlendi” diyerek yorumladı.

Selvi, bugünkü köşe yazısında Albayrak’ın istifasıyla ilgili şu yorumları yaptı:



Albayrak, Instagram üzerinden görevini bıraktığını duyurmuş, hükümete yakınlığıyla bilinen birçok medya organı gazete bu istifayı İletişim Başkanlığı açıklamasına kadar okuyucularına ve izleyicilerine duyurmamıştı. Selvi’nin köşe yazarlığı yaptığı Hürriyet de bu gazetelerden birisiydi.

Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifasıyla başlayan ve 27 saat devam eden süreçte her kafadan bir sesin çıkması önlendi. Değişik kaynaklardan yapılan açıklamaların farklı tartışmalara yol açmasının önüne geçilmiş oldu. Kimi zaman yapılan açıklamalar yeni krizlere neden olabiliyor. Ya da en azından tartışmayı farklı bir zemine kaydırabiliyor. O nedenle tek kanaldan bilgi verilmesi önemliydi. Ayrıca Berat Bey’in Cumhurbaşkanı’nın damadı olması nedeniyle işin bir de aile boyutu vardı. O nedenle sürecin tek elden yönetilmesi önemliydi. Kamuoyu Berat Albayrak’ın istifasının kabul edildiğini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıklamasından öğrendi.

