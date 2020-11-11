Selman Öğüt kavgası başladı! Sert sözlerle fitil ateşlendi

AKP'li Selman Öğüt, Sağlık Bakanı Koca’nın kurucu başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı tarafından kurulan Medipol Üniversitesi’ndeki işine son verilmesi sonrasında dikkat çeken tartışmalar yaşanmaya başladı.

Selman Öğüt'ün Medipol Üniversitesi'ndeki işine son verilmesi sonrasında Twitter hesabında açıklama yapan akademisyen Deniz Ülke Arıboğan, "Sosyal medyada dalga dalga yayılan kötücüllük rüzgarına bu gece biraz ben de kendimi kaptırabilir miyim? Bir müsaade ederseniz; 'akademisyenim diye ortalarda dolaşan,akılsız, küstah ama merkeze yakın akrabaları olan çaylağın' akademiden kopması çok hoşuma gitti. Ferahladım" paylaşımı yaptı.

Konu üzerinden Selman Öğüt'te destek çıkan Hilal Kaplan ise Deniz Ülke Arıboğan'a tepki göstererek şu paylaşımı yaptı:

"Merhum babasının aksine Amerikancı tavrıyla bilinen ve terör sevici akademisyenlerle zerre sıkıntısı olmamış kibir budalasına tavsiyem çok sevinmemesidir. Bir de botoxu fazla kaçırmazsa daha da ferahlayabilir belki.."

Sosyal medyada dalga dalga yayılan kötücüllük rüzgarına bu gece biraz ben de kendimi kaptırabilir miyim? Bir müsaade ederseniz;“akademisyenim diye ortalarda dolaşan,akılsız, küstah ama merkeze yakın akrabaları olan çaylağın” akademiden kopması çok hoşuma gitti. Ferahladım!

— Deniz Ülke Arıboğan (@DenizUlke) November 10, 2020



Merhum babasının aksine Amerikancı tavrıyla bilinen ve terör sevici akademisyenlerle zerre sıkıntısı olmamış kibir budalasına tavsiyem çok sevinmemesidir. Bir de botoxu fazla kaçırmazsa daha da ferahlayabilir belki..

— Hilâl Kaplan (@hilal_kaplan) November 10, 2020



Sosyal medyada dalga dalga yayılan kötücüllük rüzgarına bu gece biraz ben de kendimi kaptırabilir miyim? Bir müsaade ederseniz;“akademisyenim diye ortalarda dolaşan,akılsız, küstah ama merkeze yakın akrabaları olan çaylağın” akademiden kopması çok hoşuma gitti. Ferahladım! — Deniz Ülke Arıboğan (@DenizUlke) November 10, 2020

Merhum babasının aksine Amerikancı tavrıyla bilinen ve terör sevici akademisyenlerle zerre sıkıntısı olmamış kibir budalasına tavsiyem çok sevinmemesidir. Bir de botoxu fazla kaçırmazsa daha da ferahlayabilir belki.. — Hilâl Kaplan (@hilal_kaplan) November 10, 2020

