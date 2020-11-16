Selçuklu'nun başkenti Konya'da LGBT konseri rezaleti

Küresel sermayenin eliyle özellikle İslam ülkelerini hedef alan sapkın LGBT zihniyeti bu sefer Konya'da meşru gösterilmek isteniyor. Konya yapılmasını planlanan LGBT sanatçısının skandal konser tepkiye neden oldu.

Selçuklu Belediyesi'nin inşa ettiği Selçuklu Kongre Merkezi'nde (SKM) Babil Sanat organizasyonu ile düzenlenmesi planlanan, kendisini “LGBT hakları aktivisti” ve “Türkiye’nin ilk trans oyuncusu” olarak tanıtan sanatçı Ayta Sözeri’nin konseri Konya’da tepkiyle karşılandı.



Selçuklu Kongre Merkezi etkinlik listesinde yer alan bilgilerde Ayta Sözeri’nin 28 Kasım’da konser vereceği bilgilerine yer verildi. Sözeri’nin etkinlik detayında yer alan biyografisinde LGBT hakları aktivisti ve Türkiye’nin ilk trans oyuncusu ifadelerinin yer verilmemesi gözlerden kaçırıldı.



Skandal etkinliğin yapılacağını öğrenen Konyalılar konserin iptal edilmesini istiyor.

Geçtiğimiz günlerde de bir kafede gerçekleştirilmesi planlanan “Cadılar Bayramı Partisi” gelen tepkilerinden ardından iptal edilmişti.



Öte yandan, Sözeri’nin Mart ve Eylül'de Konya’da bir otelde düzenlenen programda da konser verdiği öğrenildi.

Ayta Sözeri’nin 2018 yılında TEDxIstanbul etkinliğine katılıp sapkın “Ömrüm yettikçe LGBT demeye devam edeceğim” deyip LGBT zihniyetini savunduğu ortaya çıktı.

