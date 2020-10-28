Selçuk Şahin, Fenerbahçe'de! Yeni görevi ise...
Fenerbahçe'de uzun dönem forma giyen Selçuk Şahin, Emre Belözoğlu ile olan bir fotoğrafını paylaşarak yeni görevine başladığı ifade etti.
GÜNDEM 28.10.2020, 21:31
Sosyal medya hesabından Emre Belözoğlu ile olan bir fotoğrafını paylaşan Selçuk Şahin, "Yanyana oynarken çok büyük keyif aldığım, bana göre Türk futbolunun en büyük oyuncusu Emre Belözoğlu ile bundan sonraki süreçte Fenerbahçe'mizin başarısı için beraber olacağız. İnşallah özlediğimiz şampiyonluklar ve kupalarla dolu bir serüven olur. Tekrardan aileme geri dönmek tarif edilemez bir mutluluk.." ifadelerini kullandı
Selçuk Şahin, Fenerbahçe'de uzun dönem forma giymiş ve bu sezon başında faal futbolculuk dönemini geride bırakmıştı.
Selçuk Şahin, Fenerbahçe'de uzun dönem forma giymiş ve bu sezon başında faal futbolculuk dönemini geride bırakmıştı.
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