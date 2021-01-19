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Selçuk Özdağ’a saldıran şahısların ifadeleri ortaya çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı.

GÜNDEM 19.01.2021, 14:39
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Selçuk Özdağ’a saldıran şahısların ifadeleri ortaya çıktı
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 15 Ocak’ta evinin önünde beş kişi tarafından saldırıya uğramıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında beş saldırgandan ikisi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet ifadeleri ortaya çıktı.
Şüpheli A.G., şüpheli G.T. ile iş aramak amacıyla olay yerinde bulunduklarını öne sürerek, “Yolda Selçuk Özdağ’ı gördüm. Kendisine ‘siz Selçuk Özdağ mısınız’ diye sorduğumda ‘evet’ cevabını verdi. ‘Siz daha önce milletvekilliği yapmış, milletimizin vergilerinden maaş almış bir insansınız. FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen hakkında, ‘Fetullah Hoca efendiye küfür etmek Allah'ın gücüne gider’ ifadesi ve PKK hakkında olumlayıcı ifadeleriniz hangi milli vicdana, hangi vatanseverliğe sığar’ dedim. ‘Vatanseverliği sizden mi öğreneceğim’ diyerek küfür etti ve çeneme yumruk attı. Ardından yanımda bulunan G.T. isimli arkadaşım bizi ayırmak istedi, ona da yumruk attı. Aramızda bir arbede çıktı ve biz de kendimizi savunduk. Arbede sırasında Selçuk Özdağ yere düşerek yol kenarında bulunan bahçe korkuluğuna kafasını vurdu. Yerden kalkarken orada bulunan tanımadığım şoförü ya da koruması olan kişiye seslenerek ‘Bayram vur’ diye bağırdı. Ben de bu şahsın elini belinde doğru görünce bu şahsı tutarak orada bulunan bir aracın üzerine doğru itekledim ve bize ateş edeceklerini düşündüğümüzden G.T. ile birlikte olay yerinden uzaklaştık. Biz uzaklaşırken arkamızdan 4 el ateş edildi ancak bize isabet etmedi. Biz de silah ya da sopa yoktu.” ifadelerini kullandı.

Şüpheli G.T., şüpheli A.G. ile birlikte bir arkadaşından emanet olarak aldıkları araçla iş aramaya çıktıklarını, kar yağdığı için aracın kayabileceğini düşünerek ara sokağa park ederek iş yerine yaya olarak gitmeye karar verdiklerini söyledi. G.T. şunları kaydetti:“A.G., benim biraz önümde yürüyordu, biriyle tartıştığını gördüm. Onlara doğru yaklaşınca A.G.’nin tartıştığı şahsın sosyal medyadan sıklıkla gördüğüm Selçuk Özdağ olduğunu fark ettim. A.G., Selçuk Özdağ’a hitaben, ‘bu nasıl vatanseverlik? FETÖ terör örgütünü överek mi vatanseverlik oluyor? Sen nasıl bu milletin vekili olacaksın’ dedi. Özdağ da, ‘Vatanseverliği sizden mi öğreneceğim’ diyerek küfür etti. Ben de Özdağ'a, ‘daha önce Fetullah Gülen'i öven konuşmalar da yaptın. Hiç mi utanmıyorsun? Bir de vatan millet edebiyatı yapıyorsun’ dedim. Özdağ tekrar bize küfür ederek karşılık verdi ve A.G.’ye yumruk salladı. Ben de araya girdim, vurarak itekleyince Özdağ yere düştü. Düşerken demir korkuluklara çarptı ve kalkerken başında kan olduğunu gördüm. Özdağ, bu sırada, ‘Bayram çek vur’ diye bağırdı. Özdağ’ın Bayram diye seslendiği kişi elini beline atarak yanımıza doğru gelince, A.G., şahsı ellerinden tuttu ve itekleyerek engelledi. Özdağ, 'Bayram vur' diye bağırmaya devam edince, şahıs silahını çekti. Biz de can havliyle oradan kaçmaya başladık. Bayram denilen şahıs arkamızdan 4 el ateş açtı.”

Selçuk Özdağ ise ifadesinde 15 Ocak’ta saat 12.35 sıralarında Cevizlidere Mahallesi'nde bulunan evinden cuma namazı için çıktığını söyledi. Kapının önünde genç bir kişi gördüğünü belirten Özdağ, “Kendisine bakarak sağ tarafta bulunan aracıma doğru yöneldiğim esnada iki şahıs bir anda sopalarla bacaklarıma vurmaya başladılar. Ben döndüm ve şahıslara bağırmaya başladım, o esnada kafama darbe aldım. Bu şahıslara bağırırken eşkalini tam hatırlamadığım bir şahsın, iki araç arasından bana silah doğrulttuğunu gördüm. Apartmanın köşesine kadar iki şahısla boğuşmaya devam ettim. O esnada aracımın şoförü de araçta beni bekliyordu. Ondan üzerime kayıtlı silahımı getirmesini istedim. Ancak şoförüm beni duymadığı için silahı getiremedi. Beni darbeden şahıslar bir anda kaçmaya başladılar. İki şahıs beni darbederken, biri de şoförümün araçtan inmesini engellemiş. O da değerleriyle birlikte önümden koşarak kaçtı” diye konuştu.
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