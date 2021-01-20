Selçuk Özdağ'a saldıran Abdurrahman Gülseren: Erdoğan'ı da indireceğiz

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a geçtiğimiz günlerde Ankara'da evinden çıktığı sırada düzenlenen silahlı ve sopalı saldırının ardından tutuklanan Ankara Ülkü Ocakları yöneticisi Abdurrahman Gülseren'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da 3 ay önce tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı. Gülseren'in 3 ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit ettiği programın videosu, dün akşam ortaya çıktıktan sonra programı yükleyen şahıs tarafından Youtube'dan silindi.

Özdağ'a saldıran isimlerden biri olan Abdurrahman Gülseren, katıldığı Youtube canlı yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alıp "Erdoğan günümüzün 3. Abdülhamid’i 2. Abdülhamid’i biz indirdik üçüncüsünü de biz indireceğiz inşallah'' ifadelerini kullanmış.



"Terakki Mecmua Sohbetleri İttihat Terakki ve Milliyetçilik" başlığıyla YouTube’da bir arkadaşıyla 42 dakika uzunluğunda bir program yapan Abdurrahman Gülseren, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında, “Erdoğan günümüzün 3. Abdülhamid’i 2. Abdülhamid’i biz indirdik üçüncüsünü de biz indireceğiz inşallah.” dedi.

Diğer arkadaşının siyasete daha sonra gireriz demesi üzerine Gülseren söz konusu bu ifadeleri için "Bu işin esprisi tabii" diyerek sözlerine "Erdoğan Abdülhamit'i rehber alan bir adam biz de Erdoğan'a karşı ittihatçıları rehber alan bir adamız" şeklinde devam etti.

Silahlı saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, dün akşam katıldığı programda saldırıda tutuklanan Abdurrahman Gülseren'in videosunu gündeme getirerek Erdoğan'ın tehdit edildiğini ifade etmişti.



Öte yandan Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı ve MHP Milletvekili Olcay Kılavuz ise, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir tweet attı. Kılavuz, "Her bir ülküdaşımız dünya ahiret kardeşimizdir. Ülkücüler ezelden ebede yol ve kader arkadaşıdır. Her Ülkücü birbirinin güvencesi ve en emin sığınağıdır. Bedeli ne olursa olsun Kutlu Ocağımızın ve ülküdaşlarımızın ilelebet yanındayız." ifadelerini kullandı.

Selçuk Özdağ saldırısına sessiz kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Partili yöneticilerin bu açık tehditlere ne söyleyeceği merak konusu oldu. Selçuk Özdağ’a saldıran şahısların ifadeleri ortaya çıktı

