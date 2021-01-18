Selçuk Özdağ kendisine saldıran bir kişiyi teşhis etti!
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, kendisine saldıran bir kişiyi teşhis etti.
GÜNDEM 18.01.2021, 20:01
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, kendisine saldıran şüphelilerden birini teşhis etti.
Independent Türkçe'nin edindiği bilgiye göre, 15 Ocak'ta ikametinin önünde uğradığı saldırının ardından dün hastaneden taburcu edilen Özdağ, evinde dinlenmeyi sürdürüyor.
Saldırıya ilişkin 2 kişinin gözaltındaki işlemleri devam ederken, Özdağ'ın şüphelilerin tespiti için bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine davet edildiği öğrenildi.
Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden ikisini Özdağ'ın şoförünün, birini ise gösterilen sabıka kayıtlı kişiler arasından Özdağ'ın tespit ettiği bildirildi.
Teşhisi yapılan üç şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Independent Türkçe'nin edindiği bilgiye göre, 15 Ocak'ta ikametinin önünde uğradığı saldırının ardından dün hastaneden taburcu edilen Özdağ, evinde dinlenmeyi sürdürüyor.
Saldırıya ilişkin 2 kişinin gözaltındaki işlemleri devam ederken, Özdağ'ın şüphelilerin tespiti için bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine davet edildiği öğrenildi.
Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden ikisini Özdağ'ın şoförünün, birini ise gösterilen sabıka kayıtlı kişiler arasından Özdağ'ın tespit ettiği bildirildi.
Teşhisi yapılan üç şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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