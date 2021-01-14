Selçuk Özdağ: Bahçeli'nin önerileri MHP’yi kurtarmak için

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdağ MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçimle ilgili daraltılmış bölge sistemi, milletvekili adaylığının yeniden tarifi, yerel yönetimin yapısının cumhurbaşkanlığı sistemine uyarlanması gibi taleplerini yorumladı.

Özdağ, “Doğru söylüyor ama bunu söylerken kendi partisini düşünüyor, Türkiye'yi düşünmüyor. Örneğin benim bölgem Manisa’da dar bölge uygulanırsa mezhepsel yapılar, mafyatik yapılar ve parası olanlar Parlamento'ya girebilir temsilde adalet sağlanamaz” dedi.

RS FM’den Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan Özdağ, ''Sayın Bahçeli'nin talepleri doğru taleplerdir ama hangi niyetle, hangi maksatla istemektedir ona bakmak lazım” diyerek, “Türkiye'de siyasetin şeffaflığı için mi, milletvekillerinin güçlü bir şekilde Anadolu'dan Ankara'ya gelmesi için mi, lider sultasını ortadan kaldırmak için mi?” sorularını yöneltti.

Özdağ şöyle devam etti:



Bahçeli için, “Yerel yönetimlerle ilgili bir cümle etti ki doğrudur” ifadelerini kullanan Özdağ şunları kaydetti:



Milletvekilleri Türkiye'deki bugünkü sistemde liderlerinin iki dudağı arasında belirlenmekte, millet de liderlerin belirlediği listelere oy vermektedir. Siyasi partiler yasası değişmelidir. Türkiye'de siyasi partilere demokrasi gelmedikçe Meclis'e, Meclis'e gelmedikçe Türkiye'ye gelmez ama Bahçeli'nin söylemiş olduğu hususları sadece iki parti görüşmemeli. Sadece Ak Parti ile MHP değil Meclis'te bulunan tüm partilerle bu konu masaya yatırılmalı. Bu konuyla ilgili tüm ilgililere üniversitelere, hukuk fakültelerine, siyaset bilim bölümlerine, Türkiye'deki odalara ve barolara ve Türkiye'de bu işi bilen sivil toplum kuruluşlarına tartışmak, danışmak ve birlikte karar vermek için beraberce Türkiye'nin daha iyi bir milletvekili profiliyle temsil edilmesini sağlamak, bir yandan temsilde adaleti sağlamak bir diğer yandan da siyasette istikrarı oluşturmak için bunu yapmak gerek.

Türkiye'de yerel yönetimler seçimleri 31 Mart'ta gerçekleşti ve 23 Haziran'da İstanbul seçimleri yenilendi ama hem Cumhur ittifakı hem de Millet ittifakı, ittifak yaptılar oysa ki yasası yoktu ve o gün Türkiye'de eğer AYM olsaydı o seçimleri iptal ederdi. Bugün yapılmak istenenler doğrudur ama hangi maksatla yapmak istiyorlar bilmiyorum ama benim düşüncem şu; Cumhur ittifakı kendi iktidarını ayakta tutmak ve bir yandan da yeni kurulan partileri seçime sokmamak, seçime girerlerse bile yeni barajlar getirerek bunların oylarının çöpe gitmesini sağlamak ve kendi iktidarlarını oluşturmak mı istiyor yoksa Türkiye'de gerçekten şeffaf, adil bir siyasi partiler yasası, şeffaf, adil seçim kanunu, şeffaf, adil TBMM iç tüzüğü mü istiyor görmemiz lazım. Gördüğüm kadarıyla MHP kendini de kurtarmak istiyor daraltılmış dar bölge istemeyerek veya dar bölge istemeyerek kendisi de buradan güvensizliğini gösteriyor.

