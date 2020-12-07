Selçuk Dereli'den Erol Bulut'a sert sözler: İstersen önce bunları konuşalım

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor’u 2-0 yendi. Maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut hakem Ali Palabıyık'ı eleştirerek "40 dakika 10 kişi oynadık, sağ olsun 8 dakika maç uzadı. Ben 16 dakika bekliyordum şahsen. O başkalarına nasip oldu, bize 8 dakika nasip oldu." açıklamasında bulunmuştu.



FIFA Eski Hakemi Selçuk Dereli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında Erol Bulut'a sert sözlerle yüklendi.

"Erol Bulut, o maçta 16 dk uzama FB’nin avantajına olan bir durumdu bu bir." diye açıklamada bulunan Dereli, İki; bugün A.Palabıyık penaltıda en az bir metre içeri giren FB’li oyuncu olduğu halde atışı niye tekrar ettirmedi? Üç; son bölümde doğru verdiği penaltıdan neden döndü. İstersen önce bunları konuşalım." dedi.

Selçuk Dereli'nin yapatığı paylaşım şu şekilde:



Erol Bulut, o maçta 16 dk uzama FB’nin avantajına olan bir durumdu bu bir. İki; bugün A.Palabıyık penaltıda en az bir metre içeri giren FB’li oyuncu olduğu halde atışı niye tekrar ettirmedi? Üç; son bölümde doğru verdiği penaltıdan neden döndü. İstersen önce bunları konuşalım.

— Selçuk Dereli (@selcuk_dereli) December 6, 2020

"Erol Bulut, o maçta 16 dk uzama FB’nin avantajına olan bir durumdu bu bir. İki; bugün A.Palabıyık penaltıda en az bir metre içeri giren FB’li oyuncu olduğu halde atışı niye tekrar ettirmedi? Üç; son bölümde doğru verdiği penaltıdan neden döndü. İstersen önce bunları konuşalım."

Erol Bulut, o maçta 16 dk uzama FB’nin avantajına olan bir durumdu bu bir. İki; bugün A.Palabıyık penaltıda en az bir metre içeri giren FB’li oyuncu olduğu halde atışı niye tekrar ettirmedi? Üç; son bölümde doğru verdiği penaltıdan neden döndü. İstersen önce bunları konuşalım. — Selçuk Dereli (@selcuk_dereli) December 6, 2020

