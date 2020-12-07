Selçuk Bayraktar'tan 'Kral geri döndü' paylaşımı
BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.
GÜNDEM 07.12.2020, 19:51
BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunarak "Uzun zamandır yoktum biri demiş öldü. Şimdi yazsınlar kral geri döndü..." dedi.
Bayraktar, Akıncı TİHA'nın dedesi olan Mini İHA'nın gelişmiş özelliklerle geri döndüğünü ifade etti.
Selçyk Bayraktar'ın yaptığı paylaşımı şu şekilde;
Uzun zamandır yoktum biri demiş öldü Şimdi yazsınlar kral geri döndü...Milli İHA serüvenimizdeki ilk göz ağrımız, #AKINCI'nın dedesi Bayraktar Mini İHA, artık daha gelişmiş özellikleriyle sahada.
Efsane Geri Döndü! "
Bayraktar, Akıncı TİHA'nın dedesi olan Mini İHA'nın gelişmiş özelliklerle geri döndüğünü ifade etti.
Selçyk Bayraktar'ın yaptığı paylaşımı şu şekilde;
Uzun zamandır yoktum biri demiş öldü Şimdi yazsınlar kral geri döndü...Milli İHA serüvenimizdeki ilk göz ağrımız, #AKINCI'nın dedesi Bayraktar Mini İHA, artık daha gelişmiş özellikleriyle sahada.
Efsane Geri Döndü! "
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