Selçuk Bayraktar'dan 'damadın İHA'ları' sözlerine sert tepki

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar, "damadın İHA’ları" ifadesine tepki gösterdi.

Türk Bayraktar TB2 İHA‘larına motor üreten Kanadalı Bombardier Recreational Products “kullanımı belirsiz olan ülkelere” yapılan ihracatın askıya alındığını duyurdu. Bayraktar, "Damadın İHA’larına sertifika uyarısı: Satış askıya alındı" başlığıyla yapılan bir habere sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden habere tepkisini gösteren Selçuk Bayraktar, "Damadın İHA’ları” ifadesine tepki gösterdi. Bayraktar, “Damadın İHA’ları değil, Milletin S/İHA’ları... Siz isteseniz de uçacak, istemeseniz de" dedi.

