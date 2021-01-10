Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşmayı zorunlu tutan kararı sonrası, Whatsapp'tan ayrıldığını bildirdi. Bayraktar, bundan sonra BiP, Telegram ve Signal kullanacağını açıkladı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda WhatsApp'tan, uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrıldığını bildirdi.

Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "WhatsApp'dan uygulamaya koyduğu yeni veri politikası nedeniyle ayrılıyorum. Kullandığım mesajlaşma programları: BiP Açık kaynak kodlu olduğu için: Telegram ve Signal"

