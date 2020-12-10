Selahattin Demirtaş tahliye edilecek iddiası! 6 ay sonra...

İyi Partili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ben inanıyorum ki bizim yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan hazırlamaz" sözlerini ilişkin açıklamada bulundu. Türkkan, "Göreceksiniz ki en az 6 ay sonra Selahattin Demirtaş tahliye edilecek" dedi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen ve gündeme ilişkin açıklamalar yapan Türkkan, Erdoğan'ın eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili sözlerine ilişkin çarpıcı sözler söyledi. Türkkan, "Sayın Cumhurbaşkanı ne derse tam tersini yapan bir şahsiyettir. Göreceksiniz ki en az 6 ay sonra Selahattin Demirtaş tahliye edilecek. Nasıl ki Rahip Brunson'ı terörist ilan etmişlerdi. Ona papaz terörist demişlerdi. Tahliye ettiklerinde bir garip din adamı Brunson oldu. Rahip giderken uçak bileti bile tahsis edip kapıya kadar da uğurladılar. Aynısı Deniz Yücel'de de yaşandı" diye konuştu.

Lütfü Türkkan, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Bakü'ye giderken birdenbire gündem yaratma çabasına girdi. Dedi ki 'yargının işine müdahale etmek benim işim değil, Ben inanıyorum ki bizim yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan hazırlamaz'... Sayın Cumhurbaşkanı ne derse tam tersini yapan bir şahsiyettir. Göreceksiniz ki en az 6 ay sonra Selahattin Demirtaş tahliye edilecek. Nasıl ki Rahip Brunson'ı terörist ilan etmişlerdi.

Ona papaz terörist demişlerdi. Tahliye ettiklerinde bir garip din adamı Brunson oldu. Rahip giderken uçak bileti bile tahsis edip kapıya kadar da uğurladılar. Aynısı Deniz Yücel'de de yaşandı. Terörist dedikleri Deniz Yücel'i Merkel'in emri ile serbest bıraktılar. Brunson'da Trump'ın emri ile serbest bıraktılar.

Yeni ABD yönetimi ayarlarına geçen Ak Parti iktidarı Demirtaş'ı da tahliye edecek, kapıda karşılayacak. Kimsenin şüphesi olmasın. Şüphesi olan varsa Habur'da yaşanan rezaleti Google'da aratsın."

