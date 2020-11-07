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Şekib Avdagiç koronavirüse yakalandı

İstanbul Ticaret Odası Şekib Avdagiç, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

GÜNDEM 07.11.2020, 22:32
Şekib Avdagiç koronavirüse yakalandı
İstanbul Ticaret Odası Şekib Avdagiç, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avdagiç, “Son yaptırdığım Covid 19 testi maalesef pozitif çıktı. Tedavime hastanede devam ediyorum. Rabbim en kısa zamanda sağlık içinde görevlerimizin başına dönmeyi nasip eder inşallah” dedi.
Son yaptırdığım Covid 19 testi maalesef pozitif çıktı.Tedavime hastanede devam ediyorum.Rabbim en kısa zamanda sağlık içinde görevlerimizin başına dönmeyi nasip eder inşallah.
— Şekib Avdagiç (@SekibAvdagic) November 7, 2020

Son yaptırdığım Covid 19 testi maalesef pozitif çıktı.Tedavime hastanede devam ediyorum.Rabbim en kısa zamanda sağlık içinde görevlerimizin başına dönmeyi nasip eder inşallah. — Şekib Avdagiç (@SekibAvdagic) November 7, 2020
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