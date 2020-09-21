Şeker işçisi 25 yıldır hayal içinde yaşıyor!



Pandemi sürecinde şeker fabrikalarının stratejik önemi bir kez daha anlaşılırken, fabrikalarda üretimin asıl yükünü çeken ve 20-25 yıldır kadro hayali kuran mevsimlik işçilerin kadro sorunu bir türlü çözülemiyor. Hükümet 2015 yılında iş barışını bozacağı için şeker fabrikalarında mevsimlik işçilerin kadro sorunu çözülmeden dışarıdan yeni işçi alınmayacağına dair söz vermişti. Ancak aradan geçen 5 yılda mevsimlik işçilerin kadro sorunu çözülmezken, fabrikalara dışarıdan yeni 1500 işçi alımı yapıldı. İşçi alımı bir zorunluluktan dolayı yapılırken, fabrikalarda üretimin bütün yükünü çeken ve usta seviyesinde bulunan 20-25 yıllık mevsimlik işçilerin kadro sorunun çözülmemesi, fabrikalarda üretim ve iş barışını da tehlikeye attı.



Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan, şeker fabrikalarında mevsimlik işçilerin yaşadığı kadro sorunun Ramazan Bayramı öncesinde çözüleceğine dair söz vermişti. Yatırım Finansmanı kapsamında bin 496 mevsimlik işçinin sorunun çözülmesi beklenirken, üzerinde çalışılan formülden bir sonuç çıkmadı.



* HÜKÜMET şeker fabrikalarının bir kısmını 2018 yılında hiçbir stratejiye dayanmadan özelleştirirken, kalan fabrikalardaki mevsimlik işçilerin kadro sorununa da yıllardır bir türlü çözüm üretmemesi manidar bulunuyor. Pandemi sürecinde şeker fabrikalarının stratejik önemi bir kez daha anlaşılırken, fabrikalarda üretimi tehlikeye atan kadro sorununa çözüm bulunmaması dikkat çekiyor. Türk-İş, konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kapsamlı bir rapor sundu. Ancak bu rapordan da bir sonuç alınamadı.



Türkşeker’de bin 496 mevsimlik işçinin kadro sorununun çözülmesi için yapılan girişimlerde bütün imzalar atılırken, son kararı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak verecek. Kamuda çalışan yaklaşık 50 bin mevsimlik işçi bulunurken, bu mevsimlik işçiler içinde üretim zorunluluğu olan alanlarda çalışan 7 bin mevsimlik işçinin kadroya alınmasıyla ilgili bir çalışma yapıldı. Bu çalışmada ilgili bakanlıklar ikna edilirken, bütün imza süreçlerinin tamamlandığı belirtiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın da çalışmayı imzalaması durumunda farklı kurumlarda çalışan 7 bin mevsimlik işçi kadroya alınacak. Bu kadroya alınacak 7 bin mevsimlik işçilerin içinde şeker fabrikalarında çalışan bin 496 mevsimlik işçi de bulunuyor.



Ancak şeker fabrikalarında yeni kampanya dönemi başlamasına rağmen, mevsimlik işçilerin kadro sorununu çözecek çalışmaya imza atılmaması dikkat çekiyor. Fabrikalarda büyük bir adaletsizliğe neden olan ve üretim ile iş barışını bozacağı herkes tarafından bilinen kadro sorununun çözülmesine yönelik mevcut çalışmanın bir an önce imzalanması isteniyor.

