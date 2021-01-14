Şehrin sorunlarını anlattı mobbinge uğradı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde de çalışan Cevat Kurt’a idari soruşturma da başlatıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cevat Kurt, “Hiç kimse Saadet Partisi’nin liderini ve onun il başkanını teslim alamaz. Ben, kanunun bana verdiği haklar çerçevesinde siyaset yapıyorum” dedi.

Saadet Partisi Trabzon İl Başkanı Cevat Kurt’un, yerel bir gazeteye verdiği röportajda, şehrin sorunlarına yönelik yaptığı açıklamalar büyük gündem oluşturmuştu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde de çalışan Cevat Kurt’un açıklamaları hemşerileri tarafından beğeni toplarken, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tektaş’ı rahatsız etti. Trabzon’da belediyenin yanlışlarını anlattığı açıklamaları nedeniyle Cevat Kurt’u makamına çağıran Ali Tektaş, çeşitli mobbing ve hakaretlerle sert çıkışlar yaptı. Medyaya yansıyan bu olay ülke genelinde ve özellikle de Trabzon’da tepkilere neden oldu. Tüm bu yaşananlardan sonra mağdur durumdaki Başkan Cevat Kurt hakkında idari soruşturma bile başlatıldı.

Saadet Partisi Trabzon İl Başkanı Cevat Kurt, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hiç kimse Saadet Partisi’nin liderini ve onun il başkanını teslim alamaz. Ben, kanunun bana verdiği haklar çerçevesinde siyaset yapıyorum. Biz hukukun ve konunun dışına çıkmıyoruz. Konuyu Saadet Partisi’nin en üst makamlarına da bildirdim. Bu konuda nasıl bir yol izleneceğine dair karar, teşkilatta alınacak” ifadelerini kullandı.

