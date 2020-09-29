Şehit Uzman Çavuş ebedi yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerce tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu şehit olan 23 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından helikopterle Derik ilçesi Kırsal Bozbayır Mahallesi'ne getirildi.

Burada yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehidin cenazesi katafalka konuldu, öz geçmişi okundu.



Törende, şehit annesi Adle, babası Ahmet Temelli ve diğer yakınları, Kürtçe ağıt yaktı.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi, helallik alınarak aile mezarlığında toprağa verildi.



Törene, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Derik Kaymakamı Hicabi Aytemür, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir de katıldı.



