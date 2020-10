Şehit sayısı 2'si çocuk 13'e yükseldi! Türkiye'den tepki yağıyor

Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırıları devam ediyor. Azerbaycan’ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlenen füzeli saldırıda ilk belirlemelere göre 2’si çocuk 13 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi ise yaralandı.

Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerini füzelerle vurdu.

Sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 2'si çocuk 13 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, yaptığı açıklamada, "Ermenistan'ın Gence'ye füze saldırısı sonucunda 40 sivil yaralandı ve 13 sivil öldü. 2 çocuk ölüler arasında. Arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Ermenistan'ın terörü ve savaş suçları devam ediyor" dedi.

TÜRKİYE'DEN KALLEŞ SALDIRIYA TEPKİ

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor" dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden masum insanları öldürüyor. Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek." diyerek sert tepki gösterdi..

Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir. Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor. Katiller ve destekçileri hukuku çiğniyor. Gence'ye yapılan saldırılar insanlık suçudur. Can Azerbaycan'ın yanındayız! Ermenistan'ın katilce saldırılarını lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da bir tepki açıklaması geldi.

Kalın, Twitter'dan "Ermenistan, ilan edilen ateşkese rağmen savaş suçları işliyor. Hocalı'da yaptığı gibi kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden cinayet işliyor. Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır. Kim ne derse desin Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır." mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırıları ile ilgili, "Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır, hak hukuk tanımazlıktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savaş suçu işleyen terörist ve işgalci devlet Ermenistan Gence'de kadın, çocuk, yaşlı demeden yine masum sivilleri vurdu ve kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır, hak hukuk tanımazlıktır. Her konuda sözü olan ülkelerin ve uluslararası kuruluşların işgalci Ermenistan'ın sivilleri katletmesine sessiz kalması manidardır. Hiçbir insanlık suçu cezasız kalmaz. Can Azerbaycan'ın daha da güçlü şekilde yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı..

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden masum insanları öldürüyor. Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek."

Ermenistan'ın sivilleri vurmasına bir tepki de Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. MSB'den yapılan açıklamada, 'Kardeş Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir' denildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

1. Cephe hattında Kahraman Azerbaycan Ordusu'nun önünden kaçan Ermenistan, bir kez daha namertçe ve korkakça Gence'de sivil yerleşim yerlerini füzeyle vurdu. Kardeş Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir.

