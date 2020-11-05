Şehit Rahman Nizami kimdir? Neden şehit edildi!

Bangladeş Hükümeti Başbakanı Şeyh Hasina, Bangladeş'de İslami değerleri savunan Cemaat-i İslami lideri Motiur Rahman Nizami'yi zalimce idam etti. 2 milyarlık Müslüman ümmeti bu kıyımı sadece izlemekle yetindi. Peki Şehit Motiur Rahman Nizami kimdir? İşte cevabı...

31 Mart 1943 senesinde doğan Motiur Rahman Nizami, Dakka Üniversitesi'nde eğitim aldı. Cemaat-i İslami partisi içerisinde İslami faaliyet yürüten Motiur Rahman Nizami, Gulam Azzam'ın ardından Cemaat-i İslami hareketinin liderliğini üstlendi.

Babası Lutfur Rahman Khan idi. O onun orta öğrenimini medresede tamamladı. 1963 yılında yaptığı İslami hukuk Dakka Medrese-e-Aliye Kamil derecesini aldı. O 1967 yılında Dakka Üniversitesi'nde lisans kazandı.

Nizami saflarında yükseldi Doğu Pakistan dalı Cemaat-i İslami Pakistan, 1960 yılında öğrenci organizasyonu, İslam Chhatro Shango (şimdi led olan İslami Chhatro Shibir ). Bangladeş Bağımsızlık sonrası, Mucibur Rahman o kurtuluş karşı çıkmıştı ve üyelerinin birçok çatışma sırasında Pakistan ordusu ile işbirliği olarak, ilk başkan, siyasi katılımdan Cemaati yasakladı. Nizami ve diğer bazı üst düzey liderleri ülkeyi terk etti.

Aşağıdaki suikastı Ağustos 1975 yılında Mucibur Rahman askeri memurları tarafından, Ziaur Rahman O üst Cemaat liderleri izin 1977 yılında bir darbeyle cumhurbaşkanı oldu, gibi Ghulam Azam ve Nizami, 1978 yılında Bangladeş dönmek için; Onlar ülkenin en büyük İslamcı parti haline Cemaat partisi, yeniden canlandı. Nizami organize cemaatin önemli bir lider olarak ortaya çıkan İslami Chhatra Shibir Cemaati gençlik kolu olarak hizmet vermektedir. (Cemaat Öğrenci Örgütü).

Nizami 2001 yılında Ghulam Azam gelen Cemaati lideri olarak devraldı. Aynı yıl, BNP dahil dört parti ittifakının bir parçası olarak partisini temsil Nizami Pabna-1 Parlamentosu'nda bir koltuk kazandı oyların 57.68% alırken 2001'den 2003'e kadar o da 2003 Sanayi Bakanı olarak 2006, Tarım ve Köyişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Nizami yenildi Aralık 2008 genel seçimlerinde Md. Shamsul Haque için Pabna-1 için koltuğunu kaybetme, Dört Parti İttifakı adayı olarak Avami . Nizami oyların 45.6% aldı. Awami Lig parlamentodaki sandalyelerin üçte ikisini aldı.

Nizami, 2014 yılında, Bangladeş'in Cemaat-i İslami liderlerini idam etmek için kurduğu Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi tarafından idama mahkum edildi.

Ardından Nizami'nin, 2014'te kendini idama mahkum eden kararın gözden geçirilmesi için yapılan başvuruyu reddeden mahkeme idam kararını onadı.

Bağımsızlık savaşı sırasında Pakistan ordusuna destek verdiği ileri sürülen El-Bedr güçlerinin komutanlığını yaptığı belirtilen Nizami, Pakistan ordusuyla işbirliği yapmak ve sivillere yönelik eylemlerin aralarında bulunduğu 16 suçlamayla yargılanarak idama mahkum edilmişti.

Başbakan Şeyh Hasina tarafından bağımsızlık savaşı sırasında işlendiği iddia edilen suçların cezalandırılması için 2009'da kurulan Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi, şimdiye kadar 19 kişi hakkında karar aldı. Bunların büyük bir kısmı, ülkenin İslami değerleri savunan en büyük partisi Cemaat-i İslami liderlerinden oluşuyor.

Mahkeme tarafından suçlu bulunan ve idam cezasına mahkum edilen ilk kişi, Cemaat-i İslami Partisi'nden Abdülkelam Azad olmuştu. Ülkeden ayrıldığı için gıyabında yargılanan Azad, Ocak 2013'te idam cezasına çarptırılmıştı.

Hasina Hükümetinin kurduğu Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi Rahman Nizami'nin idamını Mayıs 2016'da bir kez daha onayladı. Dört yargıçtan oluşan mahkeme heyetine başkanlık eden Surendra Kumar Sinha, ölüm cezasına çarptırılan Nizami‘nin kararın yeniden gözden geçirilmesi için başvuru yapsa da bu başvurusu reddedildi. Takvim yaprakları 10 Mayıs 2016 tarihini gösterdiğinde Rahman Nizami, dar ağacına gönderildi.

