Şehit başkan kabri başında anıldı

Mehmet Emin Kurt, Bahçesaray yolunda meydana gelen ilk çığda kar altında kalan vatandaşlara yardım ederken meydana gelen ikinci çığ sonucu rahmet-i Rahman’a kavuşmuştu.

Geçtiğimiz yıl Van Bahçesaray yolunda meydana gelen çığ afetinde hayatını kaybeden 42 kişiden birisi olan Saadet Partisi İpekyolu İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt vefatının sene-i devriyesinde unutulmadı. Mehmet Emin Kurt, Bahçesaray yolunda meydana gelen ilk çığda kar altında kalan vatandaşlara yardım ederken meydana gelen ikinci çığ sonucu Hakk’a kavuşmuştu. Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan ve birçok teşkilat mensubu, Mehmet Emin Kurt’un kabrinin başında bir araya geldi. Şehit başkanı kabrinin başında dua ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle yapılan anmada çığda vefat eden diğer vatandaşlar için okunan hatimler de bağışlandı.

“ÇIĞ RİSKİNİ AZALTACAK TEDBİRLER ALINMALI”

Şehit başkan Mehmet Emin Kurt’un kabrinin başında gerçekleşen ziyaret sonrası konuşan Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, “Çığ felaketinde hayatını kaybeden 42 vatandaşımız ve Mehmet Emin Kurt Başkanımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Bir daha bu tür acıların yaşanmaması adına çığ riskini azaltacak tedbirler alınması ve tünel yapılması konusunda yetkilileri harekete geçmeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

