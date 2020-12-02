Şehirler arası seyahat yasağı kimleri kapsıyor?

Alınan tedbirlere rağmen koronavirüs vaka ve vefat sayılarında rekor artışlar decam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeni kararlar alınmıştı.

Valiliklere gönderilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında şehirler arası seyahat yasağı da var.



Yayınlanan genelgeye göre özel araçla şehirler arası seyahat etmesi yasaklandı.

Mazeret bildirmeyen vatandaşlar, şehirler arası ulaşımını uçak, otobüs veya vapur ile yapabilecek.



Seyahat etmek için izinler İçişleri Bakanlığı E-­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla alınabilecek.



Seyahat yasağından muaf olacak kişi ve görevliler de belli oldu

*Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

* Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

* Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

* ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

* Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

* Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

* Ceza infaz kurumlarından salıverilen

