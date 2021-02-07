Şehirde karantina kararı! Yollar kum dökülerek kapatıldı

Göksun Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu; Bozhüyük, Esenköy ve Kanlıkavak Mahallelerinde Covid-19 hastalarının bulundukları ikametlerde, ev karantinasında tutulmasına karar verdi.

Karar çerçevesinde mahallelere giriş-çıkışlar jandarma ekiplerince kapatılırken, diğer tali yollar ise Göksun Belediyesi’nce kum dökülerek kapatıldı.

Kaynak: DHA

