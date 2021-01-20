Sedat Peker, Kosova'ya sığındı
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden ikamet kurallarını ihlal ettiği için önce gözaltına alınan ardından sınır dışı edilen Sedat Peker'in Kosova'ya sığındığı ortaya çıktı.
GÜNDEM 20.01.2021, 01:10
Yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden Sedat Peker, bir süre önce yerleştiği Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi.
Makedonya İçişleri Bakanlığı'nın sitesinde "Kısa süreli oturma iznini ihlal ettiği tespit edilen R.S.P. (49), sınır dışı edilmiştir" ifadesi yer aldı. 49 yaşındaki Sedat Peker ismini değiştirerek Reis Sedat Peker adını almıştı.
Makedonya'da yayın yapan bir haber sitesinde ise "Polis, Türkiye'ye uzun süredir ikamet eden tanınmış bir uyuşturucu baronunu tutuklayarak sınır dışı etti" ifadesi kullanıldı.
Kısa süreli kalış amacına aykırı davranması ve belirlenen ikametgahını kötüye kullanması nedeniyle Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edilen Sedat Peker'in bir başka doğu Avrupa ülkesi olan Kosova'ya sığındığı ortaya çıktı.
Makedonya İçişleri Bakanlığı'nın sitesinde "Kısa süreli oturma iznini ihlal ettiği tespit edilen R.S.P. (49), sınır dışı edilmiştir" ifadesi yer aldı. 49 yaşındaki Sedat Peker ismini değiştirerek Reis Sedat Peker adını almıştı.
Makedonya'da yayın yapan bir haber sitesinde ise "Polis, Türkiye'ye uzun süredir ikamet eden tanınmış bir uyuşturucu baronunu tutuklayarak sınır dışı etti" ifadesi kullanıldı.
Kısa süreli kalış amacına aykırı davranması ve belirlenen ikametgahını kötüye kullanması nedeniyle Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edilen Sedat Peker'in bir başka doğu Avrupa ülkesi olan Kosova'ya sığındığı ortaya çıktı.
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