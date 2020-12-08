SED ödemeleri başladı! SED yardımı nasıl alınır?

SED ödemeleri 8-15 Aralık 2020 tarihleri arasında hesaplara yatırılacak

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada “Aralık ayı içerisinde SED hizmetinden yararlanan yaklaşık 130 bin çocuğumuz için 136 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz” dedi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında çalışmalarını yürüten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilen ailelerin ekonomik koşullarını destelemek amacıyla SED yardımı yapılır.

SED yardım başvurusu şahsen ve online olmak üzere iki çeşit yapılır.

SED başvurusu İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri ve e-devlet sitesi üzerinden gerçekleştirilir.



