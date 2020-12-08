SED ödemeleri başladı! SED yardımı nasıl alınır?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.
GÜNDEM 08.12.2020, 11:05
SED ödemeleri 8-15 Aralık 2020 tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada “Aralık ayı içerisinde SED hizmetinden yararlanan yaklaşık 130 bin çocuğumuz için 136 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında çalışmalarını yürüten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilen ailelerin ekonomik koşullarını destelemek amacıyla SED yardımı yapılır.
SED yardım başvurusu şahsen ve online olmak üzere iki çeşit yapılır.
SED başvurusu İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri ve e-devlet sitesi üzerinden gerçekleştirilir.
Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada “Aralık ayı içerisinde SED hizmetinden yararlanan yaklaşık 130 bin çocuğumuz için 136 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında çalışmalarını yürüten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca ihtiyaç sahibi olarak değerlendirilen ailelerin ekonomik koşullarını destelemek amacıyla SED yardımı yapılır.
SED yardım başvurusu şahsen ve online olmak üzere iki çeşit yapılır.
SED başvurusu İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri ve e-devlet sitesi üzerinden gerçekleştirilir.
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