Seçimin başa baş gittiği eyalette, Trump'a kötü haber! Reddedildi

ABD'de başkanlık seçimi için kritik öneme sahip eyaletlerde oy sayımı devam ederken, sıcak bir gelişme yaşandı. Georgia eyalet mahkemesi, Cumhuriyetçi aday Trump'ın Georgia eyaletinde oy sayımının durdurulması için açtığı davayı reddetti.

ABD başkanlık seçimlerinin kritik öneme sahip eyaletlerinden olan Georgia'da oyların yüzde 99'u sayıldı ve Trump yaklaşık 14 bin oyla önde. Biden'ın kazanması durumunda ABD'nin yeni başkanı belirleyecek eyalette Trump yüzde 49,5 alırken Biden yüzde 49,2 aldı.

