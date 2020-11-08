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Seçimi kaybeden Trump'tan iddialı paylaşım!
ABD'deki başkanlık seçimlerini kaybeden Cumhuriyetçi aday Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, sosyal medya hesabından, "Hile yapıldığına dair pek çok beyan var. İddialar incelenmeli" dedi.
GÜNDEM 08.11.2020, 19:17
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ABD'de 3 Kasım tarihinde yapılan başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Biden kazanırken seçimi kaybeden Cumhuriyetçi aday Trump ise yaklaşık 16 saat sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hile yapıldığına dair pek çok beyan var. İddialar incelenmeli" dedi.
Trump, paylaşımının devamında, "Bu insanların hırsız olduğuna inanıyoruz. Bu çalıntı bir seçimdi. İngiltere'deki anketör bu sabah, bunun açıkça çalınmış bir seçim olduğunu, Biden'ın bu eyaletlerin bazılarında Obama'yı geride bıraktığını hayal etmenin imkansız olduğunu yazdı" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Trump'ın başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kaybetmesinin ardından, Trump taraftarı gruplar bazı eyaletlerde seçim sonuçlarını protesto etti.
Trump, paylaşımının devamında, "Bu insanların hırsız olduğuna inanıyoruz. Bu çalıntı bir seçimdi. İngiltere'deki anketör bu sabah, bunun açıkça çalınmış bir seçim olduğunu, Biden'ın bu eyaletlerin bazılarında Obama'yı geride bıraktığını hayal etmenin imkansız olduğunu yazdı" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Trump'ın başkanlık seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kaybetmesinin ardından, Trump taraftarı gruplar bazı eyaletlerde seçim sonuçlarını protesto etti.
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